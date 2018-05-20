T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Gel (49), yaşamını yitirdi

20 Mayıs 2018 19:23

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Gel (49), yaşamını yitirdi.
Kaza, Ödemiş ilçesi kırsal Kaymakçı Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Tarladan evine dönmek için yola çıkan çiftçi Ahmet Gel yönetimindeki 35 ZLN 01 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, traktörün altıhnda kalan Ahmet Gel ağır yaralandı. 
Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet Gel, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHA İZMİRAhmet GelKazaKaymakçı Mahallesi Küme EvleriTarladanGelZLNKazadaDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24