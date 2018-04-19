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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde devrilen traktörün altında kalan Dursun Karataş (61) hayatını kaybetti

19 Nisan 2018 01:02

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü\'nde devrilen traktörün altında kalan Dursun Karataş (61) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Serdaroğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Dursun Karataş\'ın, ormanda kestiği ağaçları yüklediği 81 AT 407 plakalı traktör dik yamaçta devrildi. Karataş devrilen traktörün altında kaldı. Karataş\'tan haber alamayan yakınları ormanlık alanda yaptığı arama sırasında devrilen traktörü fark etti. Yapılan kontrolde Dursun Karataş\'ın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından Karataş\'ın cesedi 1 kilometre taşınarak cenaze aracına konuldu. Dursun Karataş\'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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