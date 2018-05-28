T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde çiftçi Mehmet Ekinci (28), tarla sürerken engebeli alanda kontrolünden çıkan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

28 Mayıs 2018 17:03

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde çiftçi Mehmet Ekinci (28), tarla sürerken engebeli alanda kontrolünden çıkan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam ilçenin Eniş kırsal mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Ekinci, tarlasını sürdüğü sırada engebeli olan alanda traktörün kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Ekinci, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün altından çıkarılan Mehmet Ekinci\'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu\'naki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BOZOVADHABozovaMehmet EkinciKazaEnişDevrilenEkinciTraktörünAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24