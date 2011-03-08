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DEVRİLEN OTOBÜSTE 23 KİŞİ YARALANDI KEMALPAŞA (A.A)

08 Mart 2011 21:59

-DEVRİLEN OTOBÜSTE 23 KİŞİ YARALANDI KEMALPAŞA (A.A) - 08.03.2011 - İzmir'den Trabzon'a giden yolcu otobüsünün Kemalpaşa ilçesinde şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 23 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İzmir'den Trabzon'a giderken Kemalpaşa ilçesi Sütçüler köyü yakınlarında şarampole yuvarlanan Muhammet Özyılmaz'ın (42) kullandığı 34 DH 3924 plakalı yolcu otobüsünün, tipi nedeniyle yolun kayganlaşması ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıktığı öğrenildi.  Otobüste 27 yolcu, 2 şoför ve 2 muavinin bulunduğu, bunlardan 23'ünün yaralandığı belirtildi. Yaralılar İzmir, Kemalpaşa, Salihli ve Turgutlu'dan kaza yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan kimliği tespit edilen 13'ünün isimleri şöyle: Hasan Ümit Meydan (26), Gülşen Kılıç (14), Ömer Kılıç (56), Emine Filiz (25), Cemal Filiz (45), Hasan Eriş (54), Adil Yakarış (37), Gonca Yıldız (22), Nuray Akyol (44), Eyüp Akyol (51), Leyla Gvenetadle (43), Pati Shandze (49), Derya Yavuz (28). Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü Özyılmaz, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yerinde önlem alan jandarma ve polis ekiplerinin, yaralı taşıyan ambulansların hastanelere gidişi için trafiği düzenleyerek, araç trafiğinin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladığı bildirildi. İzmir'den Trabzon'a giden yolcu otobüsünün Kemalpaşa ilçesinde şarampole yuvarlanmış, yaralı sayısının ilk belirlemelere göre 5 olduğu bildirilmişti.

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