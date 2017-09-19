Devrilen iskeledeki boya ustası öldü    

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, boya yaptığı binadaki iskelenin devrilmesi sonucu üçüncü kattan beton zemine düşen 31 yaşındaki Vedat Akbaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında MTK Tekstilciler Çarşısı 5746/4 Sokak\'ta meydana geldi. Boya ustası Vedat Akbaş, üç katlı binanın cephe boyasını yaparken, üzerinde bulunduğu iskele devrildi. Devrilen iskele karşı binaya çarparak parçalanırken, Akbaş üçüncü katın hizasından beton zemine düştü. Gürültü üzerine dışarıya çıkan çarşı sakinleri Akbaş\'ı yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Akbaş\'ı kalp masajıyla hayata döndürdü. Müdahalenin ardından Akbaş, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akbaş, yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Vedat Akbaş\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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