-DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA KALDILAR DÜZCE (A.A) - 14.12.2010 - Düzce'de devrilen elektrik direğinin altında kalan 2 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, taşeron firmada çalışan işçiler Halil İbrahim Tezel (27) ve Recep Cilmen, Tokuşlar köyü mevkisinde yüksek gerilim hattı bağlamak için beton direğe çıktı. Beton direk işçiler üzerinde çalıştığı sırada devrildi. Direğin altında kalarak ağır yaralanan işçilerden Halil İbrahim Telez, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine, Recep Dilmen ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.