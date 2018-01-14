Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde enerji nakil hatlarının üzerine devrilen dut ağacı, mahalleyi elektriksiz bıraktı.

Murtaza Mahallesi Hüseyin Karadeniz Sokak’taki bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dut ağacı, fırtına nedeniyle devrildi. Ağaç, elektrik hatlarına zarar verirken, yol ulaşıma kapandı. Mahalle sakini Süleyman Esko, yoldan geçtiği sırada çatırtı duyduğunu ve ağacın yıkıldığını fark eder etmez koşarak canını zor kurtardığını söyledi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin yardımıyla ağaç budanarak kaldırıldı. Enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle mahalle bir süre elektriksiz kaldı. 2 saat süren çalışmanın ardından mahalleye elektrik tekrar verildi.

FOTOĞRAFLI