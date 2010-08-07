-DEVRİLEN ARAÇTAKİ ASKERLERİN KİMLİKLERİ VAN (A.A) - 08.07.2010 - Van'ın Başkale ilçesinde, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan asteğmen ile yaralanan erlerin kimlikleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Durak köyünden Albayrak köyündeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına seyir halinde olan askeri aracın, Koçdağı köyü yakınlarında virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu şehit olan askerin, İstanbul nüfusuna kayıtlı Piyade Asteğmen Mehmet Talha Dinleyici olduğu bildirildi. Kazada yaralanan askerlerin ise piyade erler Hasan Sungur (Adana), Osman Yılmaz (Şanlıurfa), Ömer Kanbal (Şanlıurfa), Aziz Çelik (Şanlıurfa), Berat Akif Çelik (Konya) ve Naim Akar (Diyarbakır) olduğu kaydedildi. Yaralı askerlerin tedavileri Van ve Başkale'deki hastanelerde sürüyor.