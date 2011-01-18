-DEVRİK LİDER BİN ALİ İLE İLGİLİ YENİ İDDİA CİDDE (A.A) - 18.01.2011 - Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine kaçmasının ardından hakkında çıkan iddialara her gün bir yenisi ekleniyor. Ortadoğu'da önemli bir finans haber sitesi olan www.nuqudy.com, çeşitli finans kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Bin Ali'nin "yurt dışındaki özel bankalarda bilinen nakit 1,5 milyar dolarlık bir servetinin bulunduğunu" ileri sürdü. Bin Ali'nin parasını Tunus'taki devlet bankalarından yurt dışındaki özel bankalara transfer ettiğini kaydeden site, Bin Ali'nin taşınmaz mal varlığının ise milyarca doları bulduğunu öne sürdü. Haberde, Wikileaks'in açıkladığı gizli Amerikan belgelerine göre, 1992'de evlenmeden önce bir kuaför dükkanında çalışan Bin Ali'nin eşi Leyla'nın, evlendikten sonra Tunus'ta pek çok ticari açıdan değerli bölgelerde arsalar satın aldığı, bir hava yolu şirketi, bir radyo istasyonu, otomobil fabrikası, Ford şirketi temsilciliği ile bir emlak şirketinin sahibi olduğu ve Tunus sahillerinde çok sayıda malvarlığının bulunduğu belirtiliyor. -İŞÇİ SENDİKASINDAN 3 BAKAN İSTİFA ETTİ- Bir görgü tanığı, ülkenin güneydoğusundaki Sfaks kentinde yaklaşık 5 bin kişinin yeni kurulan ulusal birlik hükümetinde devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Demokratik Anayasal Birlik Partisi'nden (RCD) üyelerin bulunmasını protesto ettiğini belirtti. Bölgedeki AFP muhabirlerine göre, Sidi Buzid kentinde binlerce kişi gösteri yaparken, Regep kentinde de bin kadar kişi protesto yürüyüşü düzenledi. Çoğunluğunu avukat ve sendikacıların oluşturduğu 500 kadar kişi de Kasrin kentinde yeni hükümeti protesto etti. Bu arada, Tunus'taki ayaklanmada etkin olan işçi sendikası ile bağlantısı bulunan 3 bakan istifa etti. Ulaştırmadan sorumlu devlet bakanı, kendisi ile sendikayla bağlantılı 2 bakanın daha istifa ettiğini bildirdi. İşçi sendikası UGTT, yeni hükümeti tanımadığını açıklamıştı. Sendikanın sözcüsü İfa Nasır, Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) bugün yaptığı olağanüstü toplantı sonunda yeni hükümeti tanımama kararı aldığını belirterek, hükümetteki üç temsilcisine çekilme çağrısı yapmıştı. -TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANI MERCAN: HALK SÖYLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ- Tunus Dışişleri Bakanı Kemal Mercan, Tunus'ta yeni hükümetin asıl amacının özgür seçimleri düzenlemek olduğunu belirterek, "Halk söyleyeceğini söyledi" dedi. Yarın başlayacak Arap Birliği Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde bulunan Mercan, basına yaptığı açıklamada, "Tunus halkı söyleyeceğini söyledi ve bu halk isyanından galip çıktı" dedi. Mercan, bu geçiş hükümetinin amacının yabancı gözlemcilerin de izleyeceği özgür devlet başkanlığı seçimini düzenlemek olduğunu söyledi. -MISIR'DA KENDİSİNİ YAKANLARIN SAYISI 3'E YÜKSELDİ- KAHİRE - Mısır'da, Kahire'den sonra bu kez de İskenderiye'de bir kişinin kendisini yaktığı belirtildi. Yerel güvenlik yetkilileri, zihinsel engelli 25 yaşındaki işsiz gencin vücudunda 3. derece yanık olduğunu açıkladı. Mısır'da bugün bir avukat, dün ise kötü yaşam koşullarını protesto etmek isteyen bir kişi, parlamento yakınında üzerlerine benzin dökerek kendilerini ateşe vermişti. Tunus'ta, geçen ay sebze arabasına el konulmasının ardından kendini yakan diplomalı bir seyyar satıcının ölmesi ülkede büyük infial yaratmış, gösteriler çığ gibi büyümüş ve tepkilere direnemeyen Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Tunus'taki olaylar bölge ülkelerinde eylemleri tetiklemişti. Cezayir ve Moritanya da benzer eylemlere sahne olmuştu.