Devrik lider

Beşiktaş ligin 9. haftasında Kayserispor'a 1-0 yenildi. Turgay'ın 85. dakikadaki golü siyah-beyazlılara ligdeki ilk yenilgisini yaşatırken, liderlik de Trabzonspor'a geçti.





Turkcell Süper Lig'de yenilgisiz takım kalmadı. Haftaya lider giren Beşiktaş, zorlu Kayserispor deplasmanında son dakikalarda yediği golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.



Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, ilk sırada girdiği haftayı 4. sırada kapattı.



Kayseri Atatürk Stadı'ndaki maçın ilk yarısı genelde orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Beşiktaş Nobre ve Cisse ile gole çok yaklaşırken, Kayserispor da Turgay ve Saidou ile tehlikeler yarattı.



Konuk Beşiktaş ikinci yarıya daha baskılı başlarken, ilk 10 dakikalık bölümde Tello ve Holosko'nun uzaktan şutları ile gol aradı. İkinci devrede tempo zaman zaman yükselirken, 85. dakikada gelişen ani Kayserispor atağında savunmanın hatasını iyi değerlendiren Turgay Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.



Kalan kısa bölümde Beşiktaş'ın çabaları sonuç değiştirmeyince siyah-beyazlılar ligin 9. haftası sonunda mağlubiyetle tanıştı. Haftaya lider giren Kara Kartal, 18 puanda kalarak yerini Trabzonspor'a kaptırdı.



KAYSERİSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Atatürk

Hakemler: Selçuk Dereli, Alper Ulusoy, Muharrem Yılmaz

Kayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Saidou, Ragıp, Toledo, Aghahowa, Turgay, Aydın, Eren, Mehmet Topuz, Mehmet Eren

Beşiktaş: Rüştü, Serdar, Cisse, Tomas Sivok, Delgado, Nobre, Tello, İbrahim Üzülmez, Holosko, Tomas Zapotocny, İbrahim Toraman

Sarı kartlar: Dk. 20 Mehmet Eren (Kayserispor), Dk. 38 Cisse, Dk. 42 Tomas Sivok (Beşiktaş)





MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Mehmet Topuz'un pasında topla buluşan Aghahowa'nın ceza alanı dışından sert şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.



9. dakikada Ragıp'ın kafa pasında ceza alanı çizgisi üstünde Turgay'ın sert şutunu, kaleci Rüştü 2 hamlede kontrol etti.



13. dakikada Holosko'nun sağ kanattan kaleye paralel ortaladığı topa Nobre hareketlendi. Arkası kaleye dönük olan Nobre'nin topuğuyla kaleye göndermek istediği top, auta çıktı.



30. dakikada Tello'nun direnlemesine pasında ceza alanında topla buluşan Cisse'nin plasesinde Souleymanou topu kontrol ederek, gole izin vermedi.



34. dakikada Toledo'nun ortaladığı topa Rüştü ve Aghahowa birlikte yükseldi. Rüştü'nün elinden sekip boşta kalan topu Aghahowa Saıdou'ya bıraktı. Bu futbolcunun şutunda top, farklı şekilde auta çıktı.



38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saıdou'nun aşırtma vuruşunda kaleci Rüştü, topu son anda dışarı çelmeyi başararak, gol şansı tanımadı.

