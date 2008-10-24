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Dünya

Devrik Kral elektriksiz kalacak

Nepal’de devrilen eski Kral Gyanendra'ya 980 bin dolar elektrik borcu çıkarıldı. Fatura ödenmezse elektrikler kesilecek.

24 Ekim 2008 03:00

Nepal’de devrilen eski Kral Gyanendra'ya 980 bin dolar elektrik borcu çıkarıldı. Fatura ödenmezse elektrikler kesilecek.

Nepal’in eski kralı Gyanendra, yaklaşık bir milyon dolar tutarındaki faturalarını ödememesi durumunda elektriksiz kalacak.
Nepal elektrik şirketi müdürü Bahadır Karki, kraliyet ailesinin 980 bin dolar borcu olduğunu, borcun 15 gün içinde ödenmemesi durumunda elektriği keseceklerini belirtti.
Elektrik borcunun 2005 yılına dayandığını ve 22 sarayı kapsadığını söyleyen Karki, eski kral dışında kardeşleri, kızları ve kuzenlerinin de para ödemesi gerektiğini, bu kişilerin adreslerine gönderilen ihtarnamenin cevapsız kaldığını ifade etti.
Nepal’de devrik kral, Maocuların hakimiyeti altındaki kurucu meclisin, 239 yıllık krallığı sona erdirme kararına uyarak haziranda saraydan ayrılmış ve sivil yaşama geçmişti.
Silahlı mücadeleye iki yıl önce son veren Maocular, nisan ayında yapılan seçimleri kazanmıştı.

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