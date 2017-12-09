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Spor

Devre arasında gerginlik!

"Yönetim istifa, Tudor istifa" sesleri Tribünlerde kargaşa! Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan mücadelenin devre arasında Türk Telekom Stadyumu'nda gerginlik yaşandı

09 Aralık 2017 23:42

\"Yönetim istifa, Tudor istifa\" sesleri

Tribünlerde kargaşa!

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan mücadelenin devre arasında Türk Telekom Stadyumu\'nda gerginlik yaşandı.
Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü \"Yönetim istifa\" ve \"Tudor istifa\" şeklinde tezahüratta bulundu. Daha sonra tezahüratta bulunan ve bulunmayan taraftarlar arasında arbede yaşanırken, kale arkası tribününde kavga çıktı. Bir grup taraftar, \"Satılmış taraftar istemiyoruz\" şeklinde slogan attı.
Galatasaray taraftarları daha sonra hep birlikte \"Yönetim istifa\" şeklinde tezahüratta bulundu. Galatasaraylı oyuncular 2\'nci yarı için sahaya çıkarken, tüm tribünler oyuncuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

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