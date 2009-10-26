Devre arasında fenalaşan basketbolcu öldü

Portekiz'de Ovarense takımında forma giyen Amerikalı basketbolcu Kevin Wildemon, maçın devre arasında fenalaşarak, hayatını kaybetti.

Leiria kasabasında bugün oynanan maçın devre arasında takımlar soyunma odasına gitti. 24 yaşındaki sporcu, oturduğu yerden antrenörünün anlattıklarını dinlerken yığılıp kaldı. Kulüp doktoru oyuncuya hemen müdahale edip kalp masajı yaptı ve sporcu derhal hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Genç basketçinin ölüm nedeninin belirlenmesi için yarın otopsi yapılacak.