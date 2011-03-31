-DEVRALMAYA ÇOK YAKIN BRÜKSEL (A.A) - 30.03.2011 - NATO'nun Libya'ya askeri operasyonu uluslararası koalisyondan tüm unsurlarıyla saatler içinde devralacağı bildirildi. İtalya'nın NATO Daimi Temsilcisi Riccardo Sessa, NATO'ya devredilen unsurların ''yüzde 80'i aştığını, sürecin bu gece ya da en geç yarın sabah tamamlanacağını'' söyledi. Büyükelçi Sessa, basına yaptığı açıklamada, Libya'ya operasyonun büyükelçiler seviyesindeki Kuzey Atlantik Konseyinin siyasi kontrolü altında yürütüleceğini ve dünkü Londra Konferansında oluşturulan temas gurubunun Libya konusundaki genel uluslararası politikaya öncülük edeceğini dile getirdi.