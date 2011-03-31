T24 LogoT24 Logo
Dünya

DEVRALMAYA ÇOK YAKIN BRÜKSEL (A.A)

31 Mart 2011 01:54

-DEVRALMAYA ÇOK YAKIN BRÜKSEL (A.A) - 30.03.2011 - NATO'nun Libya'ya askeri operasyonu uluslararası koalisyondan tüm unsurlarıyla saatler içinde devralacağı bildirildi. İtalya'nın NATO Daimi Temsilcisi Riccardo Sessa, NATO'ya devredilen unsurların ''yüzde 80'i aştığını, sürecin bu gece ya da en geç yarın sabah tamamlanacağını'' söyledi. Büyükelçi Sessa, basına yaptığı açıklamada, Libya'ya operasyonun büyükelçiler seviyesindeki Kuzey Atlantik Konseyinin siyasi kontrolü altında yürütüleceğini ve dünkü Londra Konferansında oluşturulan temas gurubunun Libya konusundaki genel uluslararası politikaya öncülük edeceğini dile getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24