-DEVLETTEN TAZMİNAT BEKLİYORLAR MUŞ (A.A) - 23.09.2010 - Muş'ta merkeze bağlı 55 haneli Güdümlü köyü sakinleri, terör mağduru oldukları iddiasıyla devletten tazminat bekliyor. Köy Muhtarı Cuma Yıldarak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1993-1997 yıllarında terör saldırılarından dolayı 5 köylünün hayatını kaybettiğini, o dönemde köyün güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını söyledi. ''Köye Geri Dönüş'' projesi kapsamında 2007 yılında, köylerine geri döndüklerini belirten Yıldarak, yıkılan evleri kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştıklarını ifade etti. İmkanı olmayanların ise evlerini halen onaramadığını dile getiren Yıldarak, şunları kaydetti: ''1993 yılında köy boşaldı. Güvenlik nedeniyle 1997 yılında gönüllü köy korucusu olarak silahlandık ve yavaş yavaş köye dönüş yaptık. 2007 yılında 350 kişilik köy halkı köye dönüş yaptı. 1993 ile 1997 yılları arasında 5 şehidimiz oldu. Her gece PKK tarafından bize baskın yapılıyordu. Tarlalarımızı ekemedik. Bu köy çok hasar gördü, perişan oldu. 1997 yılında bütün evlerin keşif ve tespiti yapıldı. Tespiti yapıldıktan sonra, köye 1 milyon 200 bin TL hasar tazminatı çıktı. Biz köyde olmayanları listelerden çıkardık ve ilgililere verdik. Ancak aradan 2 ay geçtikten sonra, köyümüze çıkan ödeneğin reddolduğu bize söylendi. Biz neden reddedildiğini bilmek istiyoruz.'' -''8 BİN DOSYAYI ÇÖZMÜŞÜZ''- Muş Valisi Erdoğan Bektaş da yaptığı açıklamada, terör mağduru oldukları tespit edilen vatandaşlara, mümkün olan en kısa sürede tazminatlarının ödendiğini belirtti. Terör olaylarından zarar gördüğü gerekçesiyle 11 bin kişinin dosya sunduğunu bildiren Bektaş, ''8 bin dosyayı çözmüşüz. 3 bin dosyayı da hızla eritmek için çalışıyoruz. Bu müracaatlar, 25 yıl öncesine ait müracaatlar. Dolayısıyla, dosyaların tamamlanması, bilgi ve belgeye, tanık beyanlarına bağlı. Bütün bunları tamamlayıp, hukuki bir karar vermek, bu kararı da mahkemeler nezdinde savunabilmek kolay bir iş değil'' diye konuştu. İşi en az hatayla çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Bektaş, ''Bizim uygulamakla zorunlu olduğumuz kanunlar var. Epeyce problem çözülmüştür. Tartışmalar biraz daha artacak, çünkü daha zor dosyalar bizi bekliyor. Ama mümkün olduğu kadar kısa bir süre içerisinde, bu terör tazminatlarını Muş'un gündeminden çıkartmaya çalışıyoruz'' ifadesini kullandı.