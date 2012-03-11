Devletten manda yetiştiricilerine 650 lira destek

T24 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, manda yetiştiricilerine, hayvan başına 650 TL destek sağladığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, azalan Anadolu Mandası yetiştiriciliğini canlandırmak için 2011 yılında uygulamaya başladığı “Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesinin” kapsamını genişlettiği bildirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen Anadolu Mandası ıslah projesi ile manda sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bakanlık tarafından geçen yıl pilot olarak 8 ilde başlatılan Anadolu Mandası ıslah projesine bin 275 yetiştirici dahil edildi. Bu kapsamda 11 bin 258 baş Anadolu Mandası için hayvan başına 500 lira destek verilerek yetiştiriciye toplam 5.6 milyon lira ödeme yapıldı. Bakanlık, 2012 yılında hem projeye katılan il sayısını hem de hayvan başına verilen desteği artırdı.

3 üniversite, 2 araştırma enstitüsü, 8 damızlık manda yetiştiricileri birliği ve 7 proje liderinin yer alacağı projede, il sayısı 8'den 11'e çıkartılırken, destekler de geçen yıla oranla yüzde 30 artırılarak hayvan başına 650 liraya yükseltildi. Bakanlık, manda yetiştiricilerine bu yıl toplam 9.8 milyon lira desteleme ödemesi yapmayı ve 2012 yılı sonunda projeye dahil edilecek manda sayısını 15 bin başa çıkarmayı hedefliyor.

2011 yılı itibarıyla Türkiye;de manda sayısının yaklaşık 35 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.”



Anadolu mandasının hem sayısı hem de et ve süt verimi artacak



Açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, “Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesinin” ıslah projesi ile hem azalan Anadolu Mandasının sayısını artırmayı hem de et, süt ve döl verimleri bakımında ıslah edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca proje kapsamına alınan mandaların, kaliteli ve uygun damızlık kullanımı ile verim seviyeleri yükseltilmesi sağlanarak, piyasa değeri yüksek manda ürünleri üretiminin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.