Devletten 'esrar' açılımı!

Uruguay Devlet Başknı Jose Mujica, hükümet eliyle esrar satışını mümkün kılan bir yasa hazırladığını açıkladı.

Kolombiya'nın RCN radyosuna konuşan Mujica, yasa teklifinin parlamentoya ne zaman sunulacağını hakkında kesin bir tarih vermedi. Devletin, insanların ulaşabileceği bir fiyatla esrar satacağını belirten Urguay Devlet Başkanı, amacın esrar satışını suç çetelerinin elinden almak olduğunu vurguladı. Mujica, bağımlılığın psikolojik bir problem olduğunu ancak esrar kaçakçılığının polisin kazanamayacağı bir problem olduğunu savundu. Yasa teklifi kabul edilirse Uruguay, yasal olarak doğrudan esrar satışı yapılan ilk ülke olacak.