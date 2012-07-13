T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devlette dayak nöbeti: Eylemcileri bu kez zabıta dövdü, polis kurtardı!

Özel güvenlik şirketine bağlı çalışan güvenlik görevlilerive zabıta, eylemcilere oldukça sert şekilde müdahalede bulundu

13 Temmuz 2012 20:42

İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi önünde "Kentsel Dönüşüm Projesi”ni protesto etmek isteyen gruba özel güvenlik görevlileri ve zabıta sert müdahalede bulundu. Araya giren polis ekipleri, göstericileri zor kurtardı.

"Halk Cephesi" üyesi 5 kişilik bir grup, “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında yapılan yıkımları protesto etmek amacıyla Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı.

Grup basın açıklaması yaparken belediye binasının protokol giriş kapısı önünde de aynı gruptan 3 eylemci slogan atmaya başladı.

Özel güvenlik şirketine bağlı çalışan güvenlik görevlileri, eylemcilere oldukça sert şekilde müdahalede bulundu. Araya giren sivil polisler, eylemcileri copla döven güvenlikçilerden uzaklaştırdı.

Ancak bu kez de zabıta ekipleri devreye girdi. Zabıtalar, direnen göstericileri karga tulumba yerde sürükledi.

Basın açıklaması yapan grup da diğer 3 eylemciye destek verince arbede yaşandı.

Arbedeye, belediye önünde önlem alan Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis, neredeyse eylemcileri zabıta ve güvenlik görevlilerinin elinden kurtararak gözaltına aldı.

Eylemciler polis minibüsüne bindirilerek emniyete götürüldü.

 

CHP'li vekilin kafası yarılmıştı

 

Yıkımları protesto eden grup, 3 gündür belediye binası önünde eylem yapıyor. Ancak eylemcilere her seferinde müdahale ediliyor.

Çarşamba günü gerçekleşen ilk eylemde CHP Milletvekili Mahmut Tanal başından yaralanmıştı. Tanal, kendisine zabıtaların vurduğunu öne sürmüştü.

ETİKETLER

poliszabıtaözel güvenlikkentsel dönüşüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24