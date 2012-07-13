Devlette dayak nöbeti: Eylemcileri bu kez zabıta dövdü, polis kurtardı!

İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi önünde "Kentsel Dönüşüm Projesi”ni protesto etmek isteyen gruba özel güvenlik görevlileri ve zabıta sert müdahalede bulundu. Araya giren polis ekipleri, göstericileri zor kurtardı.

"Halk Cephesi" üyesi 5 kişilik bir grup, “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında yapılan yıkımları protesto etmek amacıyla Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı.

Grup basın açıklaması yaparken belediye binasının protokol giriş kapısı önünde de aynı gruptan 3 eylemci slogan atmaya başladı.

Özel güvenlik şirketine bağlı çalışan güvenlik görevlileri, eylemcilere oldukça sert şekilde müdahalede bulundu. Araya giren sivil polisler, eylemcileri copla döven güvenlikçilerden uzaklaştırdı.

Ancak bu kez de zabıta ekipleri devreye girdi. Zabıtalar, direnen göstericileri karga tulumba yerde sürükledi.

Basın açıklaması yapan grup da diğer 3 eylemciye destek verince arbede yaşandı.

Arbedeye, belediye önünde önlem alan Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis, neredeyse eylemcileri zabıta ve güvenlik görevlilerinin elinden kurtararak gözaltına aldı.

Eylemciler polis minibüsüne bindirilerek emniyete götürüldü.

CHP'li vekilin kafası yarılmıştı

Yıkımları protesto eden grup, 3 gündür belediye binası önünde eylem yapıyor. Ancak eylemcilere her seferinde müdahale ediliyor.

Çarşamba günü gerçekleşen ilk eylemde CHP Milletvekili Mahmut Tanal başından yaralanmıştı. Tanal, kendisine zabıtaların vurduğunu öne sürmüştü.