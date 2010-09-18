Devlette 'boykotu alttan alma' eğilimi

T24

Çubukçu: Gönderin

Öğrencileri polisler koruyacak

Van Valisi'ne göre zaten okulun ilk haftasında birçok çocuk dersbaşı yapmıyor: Benim çocuklarım da ilk hafta tatilde olacak, onlar da mı boykotçu? Batman Valisi: Çocuklar daha tarlada, fındıkta. Örgüt de bunları kullanacak. Muş Valisi: İnşallah boykot olmaz da biz de yaptırım uygulama yoluna gitmeyiz.BDP’nin ana dilde eğitim talebi gerekçe gösterilerek, okulları bir hafta boykot çağrısına bölge valileri değişik tepkiler gösterdi.Van Valisi Münir Karaloğlu: Seçim boykotunda da aynı yanlış yapıldı. Van’da 2007 seçimlerine katılan seçmen sayısıyla 2010’da katılanlar arasında 30 bin fark var ama ‘Yüzde 60 boykot tuttu’ denildi. Burada da aynı hatalar yapılacak. Zaten bölgede, hatta Türkiye’nin birçok yerinde çocuklar okula ilk hafta yarım gelir. İlk hafta alışveriş haftasıdır, kitap alınır, önlük alınır. Çok öğrenci devam etmez. Her sene olan bir şey... ‘Boykot tuttu’ diye yarın karşımıza garip bir şey çıkmasın. Benim çocuklarım tatilde, önümüzdeki hafta okula gitmeyecek. Tatile gidemedi çocuklar şimdi gönderebildik. Şimdi çocuklar önümüzdeki hafta okula gidemeyecekler diye boykota mı katılmış olacaklar. Bunu iyi bilen ekip bunu kullanacak, bu hataya düşmeyelim. Bizim ilimizde okullar hazır, geçen sene ne olduysa bu yıl da aynısı olacak, onun dışında olağanüstü bir çalışma yok. (Okula gitmeyenlerin ailelerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın para cezası öngördüğü anımsatılınca) Geçen yıl yapmadım ki bu yıl yapayım.Muş Valisi Erdoğan Bektaş: Muş’ta öyle bir çalışma beklemiyoruz. Ama kesinlikle bir şey olmaz da diyemeyiz. Keşke bu arkadaşlar “Biz eğitimi bir hafta uzatmak istiyoruz’ deselerdi. Zaten kör topal yürütmeye çalıştığımız eğitim işini bir hafta da onlar engellemeye çalışıyorlar. Bizim bölgemizde böyle bir endişemiz yok. Bakanlığın, KPSS iddiaları nedeniyle alamadığı öğretmenler nedeniyle biraz sıkıntıdayız. İnşallah boykot gerçekleşmez, biz de bir yaptırım yoluna gitmeyiz. Ancak gerçekleşirse onu göndermeyen anne babaya para cezası söz konusu.Batman Valisi Ahmet Turhan: Geçen sene de benzer bir eylem oldu fakat hiçbir okulumuzda vatandaş ciddiye almadı. Ankara nedense bunu büyüttü, bu da bu işi organize edenlerin işine geldi. Emniyet açısından, fiili engellemeler olursa biz tedbirimizi aldık. Ancak büyütülecek bir olay değil. İlk hafta bu. Çocuklar fındığa gitmişler, tarlada çalışıyorlar, örgüt bunları kullanıyor.Bingöl Valisi İrfan Balkanoğlu: Terör bölgesinde görünse de Bingöl istisna. Son boykotta yüzde 78 oy kullanıldı, yüzde 95 de ‘evet’ dendi. Bingöl’de boykot, kepenk kapatma falan olmaz. Ama yine de biz tedbirimizi alıyoruz.Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ‘okul boykotu’ konusunda “Çocuklarımızın bu konuda istismarının önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız, yaptırımları da uygulayacağız” dedi:“Aslında bu siyasi talep (anadilde eğitim hakkı) her zeminde dile getirilebilir, demokratik bir ülkede yasıyoruz ama bunun malzemesi olarak çocuklar kullanılmamalı. Çünkü bu çocuklar sadece anne ve babalarına ait değiller. Çocuklarımızı korumaya muktediriz. Aileler, çocukları okullarına yollasınlar.”Referandum boykotunda ortaya çıkan manzara nedeniyle Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır’daki valilikler, diğerleri kadar rahat değil. Bu yüzden bölgede ‘polisiye’ önlemler de gündemde.- Halk, çocuklarını okula göndermeleri için ikna edilecek.- Okulların etrafındaki güvenlik önlemleri artırılarak öğrenci, öğretmen ve okulların fiziki güvenliği sağlanacak.- Eğitim hakkının alınması yasal olarak suç olduğu için boykotu organize edenlere polisiye yöntemlerle müdahale edilecek.- Gerilime karşı kanaat önderlerinden de yardım istenecek.- Okullar emniyet altına alınacak. Ancak okulların etrafındaki güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken asker, polis ve korucuların okullara çok fazla yaklaşmamasına, okulların ‘askeri’ ve ‘olağanüstü’ görüntü vermemesine dikkat edilecek.- Boykota uymayacak öğrenciler ve öğretmenler kendilerini güvende hissetsin diye, okula gidenlere müdahale edilmesine izin verilmeyecek. Öğretmen, veli ve öğrenciler uzaktan korunacak.- İkna yöntemlerinden istenilen sonuç alınmazsa yasalar gündeme gelecek. İlköğretimin ‘zorunlu’ olduğu, boykotçu velilere iletilecek. Devletin, çocuklarını okula göndermeyen ailelerden, vesayetlerini alma hakkı olduğu hatırlatılacak. Bu önlemler uygulanmak istenmese de bir seçenek olduğu topluma hissetirilecek.- Okula gitmeyen öğrencilere, devlet tarafından verilen maddi desteğin de kesilmesi gündemde.- Yatılı bölge okullarına PKK saldırıları dikkate alınarak önlemler artırılacak. Bu okullarda MOBESE gibi kameralar kurulacak.