Devletle DTP Ayfer için el ele verdi

Kanser hastası olan üniversite öğrencisi Özcan’ın tedavisi için Hakkâri Valisi Türker ile kapatılan DTP’nin encümen üyeleri birlikte harekete geçti...



Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi 2. sınıf öğrencisi kanser hastası Ayfer Özcan’ın (19) Ankara’da tedavi olup eski sağlığına kavuşması için Hakkâri Valisi Muammer Türker ile kapatılan DTP’nin eski il encümen üyeleri seferber oldu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, encümen üyeleri Ahmet Korkmaz, Özçelik Yıldız, Mehtap Taştan Demirel ve İsa Bor, Ankara’daki yol masrafları ve konaklaması için kendilerinden yardım isteyen Özcan’la birlikte Vali Türker’i makamında ziyaret etti. Ayfer için destek isteyen encümen üyelerinin bu girişimlerini Türker de olumlu karşıladı.





Eğitimini sürdürüyor



Türker, Ayfer için Ankara’da ücretsiz konaklama yeri sağlarken, yol giderlerinin de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan karşılanacağını açıkladı. Hakkâri Belediyesi’nde zabıta memuru olarak çalışan 7 çocuk babası Ahmet Özcan, kızının gırtlak kanseri olduğunu, buna rağmen eğitimini sürdürdüğünü belirtti.



Bugüne kadar defalarca Ankara Üniversitesi Cebeci Eğitim Hastanesine tedavi için gittiklerini anlatan Özcan, yardım eli uzatan Vali Türker ve il encümen üyelerine teşekkür etti.