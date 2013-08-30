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Devletin zirvesinin buluştuğu 30 Ağustos kutlamasında 'Gezi' sloganı

Ankara'da yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, 'Gezi Parkı' sloganları atıldı. Tribünlerde yer alan sivil polisler ise dikkat çekti

30 Ağustos 2013 17:45

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de hazır bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında "Her Yer Taksim Her Yer Direniş" sloganları atıldı. Gül’ün de ayakta izlediği resmi geçit töreninin düzenlendiği AKM’de Gezi sloganları duyuldu. Protokol sıralarına yakın olan tribünlerde “Her Yer Taksim Her Yer Direniş” sloganları atıldığı belirtilirken, izleyicilerin arasında yer alan sivil polisler de dikkat çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) resmigeçit töreni düzenlendi.

Tören, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tören aracında, askeri birlikleri selamlamasıyla başladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de bulunduğu tören aracına atlı tören birlikleri ve Cumhurbaşkanlığı motosikletli koruma ekipleri eşlik etti.

 

Devletin zirvesi bir araya geldi

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Serruh Kaleli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ ve Ali Babacan, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük ile Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ve diğer yetkililerin katıldığı töreni, yabancı misyon şefleri, subay ve astsubaylar ile çok sayıda vatandaş izledi.

 

Paraşüt atlayışı ile başladı

 

Geçit töreni, paraşüt birliklerinin 3 bin metreden yaptığı atlayışla başladı. Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kuvvet komutanlıklarının flamalarını taşıyan paraşütçülerin inişi izleyicilerce alkışlandı. Atlayışların tamamlanmasının ardından paraşütçüler, Türk bayrağı ve Atatürk posterini, şeref tribününün önünde açtı.

TSK Armoni Mızıkası ve Karma Bando'nun geçiş için alanda yerini alması ardından sonra sırasıyla Tören Birlikleri Komutanlığı, Muharip Gaziler ve İç Güvenlik Gazileri Yürüyüş Grubu şeref tribününün önünden geçti.

Birliklerin ve gazilerin ardından, yerli üretim zırhlı araçlar, yerli tasarım alçak irtifa hava savunma sistemi "Atılgan" ile TSK envanterine yeni giren "Yıldırım" füze sistemiyle karadaki geçit töreni tamamlandı.

 

Gezi Parkı’na destek sloganları

 

Gül’ün ayakta izlediği resmi geçit töreninin düzenlendiği AKM’de güne damga vuran gelişmeyse Gezi  Parkı’na destek sloganları oldu. Remi geçit sırasında, protokol sıralarına yakın olan tribünlerden sık sık “Her yer Taksim her yer  direniş” sloganları yükseldi. Liderler atılan sloganlara tepki vermezken,  tribünlerde sivil polislerin yer alması dikkat çekti.

 

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