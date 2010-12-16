-DEVLETİN ZİRVESİNİ MEVLANA BULUŞTURACAK KONYA (A.A) - 16.12.2010 - Mevlana'nın 737. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek Şeb-i Arus törenleri, devletin zirvesini Konya'da buluşturacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yaptığı açıklamada, etkinliklerin büyük bir coşku içinde ve yoğun bir katılımla devam ettiğini söyledi. Yarınki Şeb-i Arus töreniyle 737. Vuslat Yıl Dönümü etkinliklerinin tamamlanacağını belirten Akyürek, "Bu yıl Şeb-i Arus törenlerine yoğun ve üst düzey katılım gerçekleşti. Özellikle yarın devletin zirvesi Konya'da olacak. Tabi devlet adamlarının bir kısmının geleceklerinin teyitleri son dakikaya kaldığı için isimlerini kamuoyuna yansıtamıyoruz" dedi. Akyürek, Konya'nın marka olmasından büyük katkıları olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu yıl da programa katılacağını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın programı hakkında bilgiler veren Akyürek, Başbakan'ın Selçuk Üniversitesi çıkışındaki Bosna Hersek Gençlik Merkezi'nde toplu açılış törenine katılacağını ve burada halka hitap edeceğini söyledi. Akyürek, Erdoğan'ın daha sonra Konya Garı'nda gerçekleştirilecek Ankara-Konya arasını 1 saat 15 dakikaya indirecek Yüksek Hızlı Tren'in test sürüşlerine katılacağını kaydetti. Başbakan Erdoğan'ın Konya programını Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Şeb-i Arus törenlerine katılarak tamamlayacağını dile getiren Akyürek, "Konyalı hemşehrilerimizi sayın Başbakan'ımızla buluşmaya davet ediyoruz" diye konuştu. Akyürek, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda bakan ve büyükelçinin de etkinlikler için yarın Konya'da olacağını sözlerine ekledi. -KILIÇDAROĞLU DA KATILIYOR- Son yıllardaki Şeb-i Arus törenlerine katılan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bu geleneğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sürdürecek ve yarınki törenlere katılacak. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran ile çok sayıda milletvekilinin de Şeb-i Arus törenlerine katılması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün Konya'da partisinin il başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra akşam saatlerinde Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Sema Ayini'ni izleyecek.