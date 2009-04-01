Devletin zirvesinde çatlak

Almanya Savunma Bakanı Jung: Rasmussen ile ilgili Cumhurbaşkanı Gül ve başbakan Erdoğan farklı görüş belirtti. Bu konuyu NATO zirvesinde ele alacağız



Almanya Savunma Bakanı Franz Josef Jung, Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in NATO Genel Sekreteri olması konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı görüşler belirttiklerine işaret ederek, bu konuyu hafta sonu düzenlenecek NATO zirvesinde konuşacaklarını söyledi.



Jung, Alman Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) tarafından düzenlenen toplantıda, Rasmussen konusunda NATO üyeleri arasında anlaşma sağlanıp sağlanmadığının sorulması üzerine, "Bu konuda gelişmeleri beklememiz lazım. Rasmussen ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan’dan farklı görüş belirtti. Bu konuyu NATO zirvesinde ele alacağız. Daha sonra da bu konuda karar vereceğiz" dedi.



Bu konuda NATO zirvesinde bir sonuç almaya çalışacaklarını, alamadıkları takdirde yaza kadar da karar alabilmek için vakitleri olduğuna dikkati çeken Jung, Rasmussen konusunda henüz karar alınmadığını, bu konuda NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının karar vereceğini kaydetti.



NATO’yla AB arasındaki işbirliğinin önemine de değinen Jung, bu ilişkilerin özellikle güvenlik alanında geliştirilmesi konusunda bazı engellerin bulunduğunu, özellikle Türkiye ve Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki anlaşmazlıkların bu alanda ilerleme sağlanmasını engellediğini savundu.



Arnavutluk’un üye olarak alınması konusunda da NATO zirvesinde karar alınacağını hatırlatan Jung, Makedonya’nın üye olabilmesi için de bu ülkenin Yunanistan’la yaşadığı isim tartışmasının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.



Konuşmasında ağırlıklı olarak Almanya’nın Afganistan’da istikrarın sağlanması için harcadığı çabalara değinen Jung, bu çabalara İran’ı dahil etmek istediklerini, İran’ın da Afganistan’da istikrarın sağlanmasında çıkarı olduğuna inandığını ifade etti.

Bunun İran’a yönelik politikalarında bir değişiklik olduğu şeklinde algılanılmaması gerektiğini kaydeden Jung, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasının engellenmesi gerektiğini, bunu dünya barışı için bir tehdit olarak gördüklerini söyledi.



Afganistan’ın kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanması gerektiğini, bunun için Almanya’nın hem askeri, hem sivil alanda yoğun şekilde çaba harcadığını anlatan Jung, bu ülkenin yeniden bir terör kampı haline gelmesinin önlenmesi gerektiğini bildirdi.

NATO’nun dünyadaki yeni krizlere karşı yeni bir strateji geliştirmesi gereğine de işaret eden Jung, ittifakın Rusya’yla da işbirliği yapması gerektiğini, Fransa’nın NATO’nun askeri kanadına dönmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.



Kosova’daki duruma da değinen Jung, bu ülkede nispeten istikrarlı bir ortam yaratıldığını ve bu yılın ortalarında Kosova’daki NATO askerlerinin kademeli olarak çekilmeleri konusunda bir plan hazırlanabileceğini ifade etti.



Jung, Ukrayna ve Gürcistan’a da NATO’ya üye olabilmeleri konusunda bir perspektif verildiğini hatırlatarak, bunun hala geçerli, ancak bu ülkelerdeki gelişmelere bağlı olduğunu, önce bir eylem planı hazırlanacağını, daha sonra üyeliğin olacağını sözlerine ekledi. (aa)



