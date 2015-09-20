'Teröre Karşı Tek Ses' mitinginin açılış konuşmasını Uğur Işılak yaptı, Erdoğan'ı Nazım Hikmet'le karşıladı

Yenikapı'da saat 16.00'da başlayan ''Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses'' mitingi saat 18.45'te sona erdi. Mitingde, sırayla Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu.

Davutoğlu konuşmasında miting alanında toplanan kitleye "1 Kasım’a kadar çok çalışacaksınız, onları baraj altında bırakacaksınız, AKP'yi tek başına iktidara getireceksiniz" diyerek seslenirken İsmet Yılmaz, ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir miting alanında konuştu. Yılmaz, alanda toplananlara "Hangi milletin böyle tek yürek gibi çarpan kardeşleri, fertleri var" diye sordu. İsmet Yılmaz'ın ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Kasım'da sizden tarihi bir gayret istiyoruz" dedi ve "Meclis’e 550 tane yerli ve milli milletvekili gönderin; ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi" ifadesini kullandı.

Işılak'tan Erdoğan'a Nazım Hikmetli karşılama

Yenikapı'daki mitingde açılış konuşmasını "Meclis'e uyumaya gitmiyorum" açıklaması yaptıktan sonra TBMM'de uyurken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen, 1 Kasım'da aday yapılmayan Uğur Işılak yaptı. Işılak, Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterden alana doğru yürüyüş yaparken Nazım Hikmet'ten bir şiir okudu. Mitingi canlı veren Kanal 24'ün sunucuları, Işılak'ın Nazım Hikmet'in Davet adlı şiirini seslendirdiğini belirtti.

Işılak'tan sonra miting düzenleyen Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan konuşma yaptı. Ogan, "Bu millet ilk defa bir lidere bir şey söyledi, 'Dik dur eğilme bu millet seninle' ve demeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika mitingden notlar:

16:10

7 Haziran'da AKP'den milletvekili seçilen ancak 3 Kasım seçimleri için aday gösterilmeyen şarkıcı Uğur Işılak sahneye çıkarak şarkı söyledi.

16:20

Başbakan Ahmet Davutoğlu helikopterle miting alanına geldi.

16:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan helikopterle miting alanına geldi.

16:43

Miting alanında saygı duruşu gerçekleştirildikten sonra İstiklal Marşı okundu.

16:45

Mitingi organize eden Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan konuşma yapmaya başladı.

Ogan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Bu millet ilk defa bir lidere bir şey söyledi, 'Dik dur eğilme bu millet seninle' ve demeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

16:55

Çözüm sürecine ilişkin bir video gösterildi.

17:00

Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

17:05

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin konuşma yaptı.

17:18

Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşmaya başladı. Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Cumhurbaşkanımızın dediği gibi o silahları betona gömecekler, sonra her türlü demokratik talebi konuşmaya hazırız.

- 1 Kasım’a kadar çok çalışacaksınız, onları baraj altında bırakacaksınız, 1 Kasım’da AK Parti’yi yeniden tek başına iktidara getireceksiniz.

17:50

Meclis Başkanı İsmet Yılmaz konuşmaya başladı. Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Hangi milletin böyle tek yürek gibi çarpan kardeşleri, fertleri var? Allah sizden razı olsun. Nefesimize nefes katan herkesten razı olsun.

- Burada sadece kardeşlik nefesi var. Sadece Yenikapı meydanındaki milyonlarca nefes değil, 78 milyonu temsil ediyorsunuz. Burada şehitlerin nefesi var.

18:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- 1 Kasım’da TBMM’ye hangi partiden olursa olsun, 550 tane, yerli, milli, bedeni ve kalbiyle bu ülke için çalışacak milletvekili göndermenizi istiyorum.

- Cici çocuk, siz kimi aldatıyorsunuz ya? Televizyon ekranlarında kimi aldatıyorsunuz? 1 Kasım’a gidiyoruz, aynı oyunu yine oynayacaklar.

- Zorla kongrelerinizde bayrağımızı astınız, zaman geldi bayrağımızı indirmeye kalktınız Ama şimdi bazı beyaz Türklerin destekleriyle ayakta kalkmaya çalışıyorsunuz.

18:42

Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, Başbakan Davutoğlu, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sahneye çıktı ve miting alanındakileri selamladı. Miting sona erdi.

Erdoğan sosyal medya üzerinden davet etti

Miting öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları sosyal medya üzerinden mitinge davet ederek, ''Tüm vatandaşlarımızı bir olmaya, birlik olmaya, teröre karşı tek ses olmaya, Yenikapı'ya davet ediyorum'' mesajını paylaştı. Alanda sadece Türk bayrağının dalgalanmasına izin verildi.