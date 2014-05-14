Devletin zirvesi programlarını iptal etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çin ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek ABD ziyaretini iptal ederken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Malatya ve İstanbul programını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP MYK toplantısı ile İngiltere ziyaretini erteleyerek Soma'ya gitme kararı aldı. HDP’li milletvekilleri dün Soma’ya giderken, MHP lideri Devlet Bahçeli de yarın Soma’da olacak.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgide, Başbakan Erdoğan'ın Keçiören'deki ikametgâhında Soma'da maden ocağındaki yangınla ilgili yoğun bir telefon trafiği yaşandığı belirtildi.



Arnavutluk ziyaretini erteleyen Erdoğan'ın bugün Soma'ya gideceği bildirildi.



Başbakan Erdoğan'ın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı telefonla arayarak Soma'daki üzücü kaza nedeniyle Tiran'a yapacağı ziyareti ertelediğini bildirmesinin ardından, olay yerindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan sürekli bilgi aldığı belirtildi.



Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı ve Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene başta olmak üzere bölgedeki yetkilileri telefonla arayan Erdoğan'ın, gelişmeleri ve kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği kaydedildi.

Başbakan Erdoğan'ın programları iptal

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Mayıs Cumartesi günkü Malatya ve İstanbul programları iptal edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soma'daki maden faciası nedeniyle, Başbakan Erdoğan'ın, 17 Mayıs Cumartesi günü, Malatya ve İstanbul'da katılacağı tüm programların iptal edildiği bildirildi.

CHP MYK iptal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de özel uçakla Soma'ya gideceği öğrenildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Soma İlçesi'nde meydana gelen maden kazasının ardından partisinin bugün yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını iptal etti.

Kılıçdaroğlu İngiltere ziyaretini erteledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir ay önceden planlanan Oxford Union münazarasını, Soma'da maden ocağındaki yangın nedeniyle erteledi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 1823'de kurulan münazara topluluğu Oxford Union'un davetlisi olarak yarın İngiltere'ye gideceği hatırlatıldı.

Çeşitli programlara katılarak cumartesi günü Türkiye'ye dönmesi planlanan gezinin Soma'dan gelen "acı haber" nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Bahçeli yarın gidiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın Soma'ya gidiyor.

HDP heyeti Soma'da

HDP'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ve Şırnak Milletvekili Selma Irmak ile HDP MYK üyeleri ve genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyet, durumu takip etmek için Soma'ya gitti.

Öte yandan, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Soma'da maden ocağındaki yangına ilişkin yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende, elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden madencilerimize rahmet, ailelerine ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Madende mahsur kalan madencilerimizin de bir an önce kurtarılmasını diliyor, yaralı madencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da yayımladığı mesajında, Soma'da hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi. Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Mahsur kalan işçi kardeşlerimiz de inşallah sağsalim ailelerine kavuşur. Memur-Sen olarak benzer acıların yaşanmaması için her seviyede konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Böyle acı hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

TBMM Başkanı ABD ziyaretini iptal etti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Soma'da maden ocağında meydana gelen facia nedeniyle ABD ziyaretini iptal etti.

Çiçek, ABD'de Türk Günü Yürüyüşü çerçevesinde düzenlenecek etkinlik ve programlara katılmak üzere 16-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği ABD gezisini iptal etti.

Cenaze için güvenlik önlemi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreni için Soma'ya gelmesi nedeniyle çevre il ve ilçelerden yaklaşık 4 bin polisin bölgeye erken saatlerden itibaren intikal ettirilmeye başlandığı görüldü.

Kadıköy Belediyesi tüm konserleri iptal etti

Kadıköy Belediyesi, Mayıs ayı içinde düzenlemeyi planladığı tüm konser ve şenlikleri iptal etti. Kadıköy Belediyesi’nden, ‘Yastayız’ başlığı ile yapılan açıklamada, “Manisa Soma'da meydana gelen maden faciası dolayısı ile Mayıs ayı içerisinde düzenleyeceğimiz konser ve şenliklerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Diyarbakır’daki programlar iptal edildi

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciasının ardından Diyarbakır’daki programlar iptal edildi.

Soma’daki 205 işçinin hayatını kaybettiği olayın ardından kentte yapılması planlanan etkinlikler de iptal edildi. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bağlar Kaymakamlığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteği ile yürütülen ve bugün saat 14.30'da yapılacak olan Aile Destek Merkezi projesi kurs sonu sergisi, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan faciadan dolayı iptal edilmiştir. Basına ve kamuoyuna duyurulur” denildi.

Bahar şenlikleri iptal oldu

Türkiye genelindeki birçok üniversitede bahar şenlikleri Soma’da yaşanan facia dolayısıyla iptal edildi.

İzmir ekranları kararttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Soma’da yaşanan maden faciası nedeniyle konser etkinliklerini iptal ederken, kent merkezinde yer alan 6’sı dev led ekran olmak üzere 54 ekranını da kararttı.

Büyükşehir’in hizmet ve projelerinin tanıtıldığı ekranlarda, sabah saatlerinden itibaren “siyah zemin” üzerine başsağlığı mesajı yazıldı.



İlk etapta bu akşam (14 Mayıs Çarşamba) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde verilecek “Kerem Görsev Quartet” konseri ile 15 Mayıs Perşembe akşamı İzmir Sanat’ta gerçekleştirilecek “Siyah-Beyaz Tuşlar Eşliğinde Türküler ve Şarkılar” dinletisi de yine ileri bir tarihe ertelendi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 20 kişilik uzman AKS ekibi, dün akşam saatlerinden itibaren Soma’ya ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına destek oldu. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Yangına Müdahale Acil Şube Müdürlüğü ile Arama-Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı 18 personel ve 2 müdür, sabaha kadar aralıksız görev yaptı. 6 araçla Soma’ya giden İzmir AKS ekibinin, içinde suni teneffüs cihazları ve yedek tüplerin de bulunduğu malzeme yüklü konteyneri de kurtarma çalışmalarında kritik rol oynadı.