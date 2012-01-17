-Devletin zirvesi Lefkoşa'da LEFKOŞA (A.A) - 17.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın cenaze törenine katılmak üzere başkent Lefkoşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri taşıyan özel uçak ''CBK'' saat 10.30'da Ercan Havaalimanı'na indi. Gül'ü, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Rauf Denktaş'ın oğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve diğer ilgililer karşıladı. TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan ve beraberindeki bakanları taşıyan özel uçak ''ANA'' da saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na indi. Çiçek ve Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, Rauf Denktaş'ın oğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Çiçek ve Eroğan ile Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, bazı milletvekilleri ve eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de Lefkoşa'ya geldi. Çiçek ve Erdoğan'dan bir süre önce de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu eşleriyle birlikte Türk Hava Kuvvetlerine ait özel uçakla KKTC'ye geldiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partinin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, eski genel başkanlardan Altan Öymen, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve bazı parti yöneticileriyle sabah erken saatlerde Lefkoşa'ya indi. Gazetecilerin soruları üzerine Rauf Denktaş'ın önemli bir siyasetçi ve hukuk adamı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, KKTC'nin kurulmasında CHP'nin de payı olduğu için Lefkoşa'ya eski genel başkanlarla birlikte geldiğini söyledi. Bu arada sabah erken saatlerden itibaren Türk Hava Yollarının tarifeli uçaklarıyla da bazı milletvekilleri Lefkoşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Gül ve Eroğlu, havalimanından aynı makam aracına binerek törenin başlayacağı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti.