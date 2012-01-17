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Politika

Devletin zirvesi KKTC'ye gitti İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2012 11:19

-Devletin zirvesi KKTC'ye gitti İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül özel uçak "CBK" ile İstanbul'dan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar ise özel uçak ''ANA'' ile saat 08.55'de Ankara'dan KKTC'ye gitti.  Cumhurbaşkanı Gül'ü, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve öteki yetkililer uğurladı. Çiçek ve Başbakan Erdoğan'ı ise Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Aladdin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve diğer ilgililer uğurladı.  Başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakanlık müsteşarı Efkan Ala da aynı uçakla KKTC'ye gitti.

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