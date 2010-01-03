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Devletin zirvesi Çankaya'da buluşuyor

Devletin zirvesi 5 Ocak salı günü Çankaya Köçkü2nde gerçekleştirilecek olan yemekte buluşuyor.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Dinleme tartışmaları, suikast girişimi iddiaları, Ergenekon soruşturması, sivil asker gerilimi... Zorlu geçen senenin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yasama, yürütme ve yargının başkanlarını yeni yıl yemeğinde buluşturmaya hazırlanıyor. Çankaya Köşkü'ndeki yemek 5 Ocak Salı günü...

Geçtiğimiz senelerde de Çankaya'da yeni yıl yemeği veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geleneği bu yıl da bozmuyor.

Çankaya Köşkü'ndeki yemekte Meclis Başkanı, Başbakan, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay başkanları olacak.

Askeri Yargıtay Başkanı ve Askeri Yüksek İdari Mahkemesi Başkanı'na da davet gitti.

5 Ocak'taki yemekte kabineden ise sadece Adalet Bakanı Sadullah Ergin olacak.

Ergin, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla davet edildi.

Yemekte genel bir değerlendirme yapılması, yargıda dinleme, suikast girişimi iddiaları gibi tartışma yaratan konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

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