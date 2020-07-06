Devletin toplam borcu 1.633 trilyon liraya çıktı

Hazine’nin toplam borçları 304 milyar lira artarak 1.633 trilyon liraya yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde devletin iç borçları 221 milyar lira artarak 966.1 milyar liraya kadar çıkarken, dış borçlar ise 93.6 milyar liralık artışla 667.3 milyar lira oldu. Sözcü’nün haberine göre döviz cinsinden borçların payı 17 yıl aradan sonra yeniden TL’yi geçti.

Hazine’nin borç stokunun yüzde 41’ini dış borçlar, yüzde 69’unu ise iç borçları oluşturuyor.

Dış borç 2007 yılında yüzde 24’e kadar gerilemişti. Dış borcun toplam borç içindeki payı 2018 yılında yüzde 45’e çıkmış, geçen yıl ise yüzde 43 olmuştu.

Sözcü, nüfusa oranlandığında yeni doğan her bebeğin 19 bin 638 lira borçla doğduğunu yazdı.