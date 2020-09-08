Devletin gelir-gider dengesi Ocak'tan beri ilk kez artıya geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayı nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Hazine'nin gelirleri Ocak ayından beri ilk kez Ağustos ayında giderlerini aşarak fazla verdi.

Devletin gelirleri Ağustos ayında 112milyar 241 milyon TL’ye çıktı. Giderler ise 81 milyar 859 milyon TL oldu. Böylece nakit dengesi 30 milyar 382 milyon TL fazla verdi.

Vergi gelirleri arttı ama cari açık da arttı

Şeker Yatırım Başekonomisti Gülay Elif Girgin, gelir-gider dengesinin artıya geçmesinde, hızlanan tüketime paralel olarak vergi gelirlerinde yaşanan artışın rol oynadığını belirtti. Girgin, tüketimdeki artışın cari açıkta artışa neden olduğunu da dikkat çekti.