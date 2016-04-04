Devletin 2 aylık temsil ve tanıtım harcaması 11 milyon lira

Bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil ve tanıtım adı altında yaptığı harcamalar yılın ilk iki ayında 11 milyonu lirayı aştı.

Sözcü'nün haberine göre, kamunun ‘temsil ve tanıtma’ giderleri adı altında her geçen yıl daha fazla harcanıyor. Maliye Bakanlığı verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, bu harcamalar makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdirine bağlı olarak yapılıyor.

Türkiye’ye gelen ve devlet büyüklerinin ağırlanması ve kamu kurumlarının icraatlarını anlatmak için düzenlenen toplantıların masraflarını da kapsayan harcamalar içinde cenaze törenleri için satın alınan çiçeklerin bedelleri, hediyeler, bahşişler de yer alıyor.

Harcamalar artıyor, ödenek yetmiyor

Geçen yılın başında bu kalem için bütçeden ayrılan pay 251 milyon 870 bin lira iken yaklaşık iki katı yani 439 milyon 386 bin lira harcama yapıldı. Bu yıl ocak ayında 1 milyon 675 bin lira, şubat ayında 10 milyon 144 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 819 bin lira temsil ve tanıtım adı altında harcandı. Bu yıl için temsil ve tanıtım için bütçeden 323 milyon 976 bin lira ayrıldı.

Temsil ve tanıtma kaleminden 2006’da 53 milyon 290 bin TL, 2007’de 55 milyon 631 bin TL, 2008’de 71 milyon 780 bin TL, 2009’da 99 milyon 211 bin TL, 2010’da 92 milyon 157 bin TL harcandı. Seçim yılı 2011’de harcanan tutar 234 milyon 542 TL’ye kadar çıkması dikkat çekti. Bu kalemden harcanan para 2012’de 127 milyon 724 bin TL, 2013’te ise 158 milyon 153 bin TL, 2014’te 186 milyon 478 bin harcandı.