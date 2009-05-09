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Yaşam

Devleti dolandıranlara 2'şer yıl hapis

09 Mayıs 2009 18:40

Alanya'da vergi borçlarını ödememek için hazırladıkları sahte belgelerle okul temizlik ihalesine giren temizlik firmasının 4 ortağı, devleti 32 bin 841 TL zarar uğrattıkları ve sahte belgelerle kamu ihalesine girdikleri için 2 yıl 1'er ay hapis cezası aldı.

Alanya'da sahte belge düzenleyerek devleti dolandıran özel temizlik firması ortağı Kazım Dalgıç (27), kardeşi Ahmet Dalgıç (25), Şahabettin Etgüer (50) ve Muzeffer Kayar (29) 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından dolayı hakim karşısına çıktı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, devleti 32 bin 841 TL dolandırdıkları ve sahte belgeler ile ihaleye girdikleri gerekçesiyle zanlıların her birine 2 yıl 1 ay hapis ve 68 bin 740 TL adli para cezası verildi.

Zanlılar, Alanya L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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