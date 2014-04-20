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Metin Feyzioğlu: Erdoğan, devleti dava eden ilk Başbakan

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Başbakan Erdoğan'ın Twitter için AYM'ye başvurup 50 bin lira tazminat istemesini 'Emsalsiz başvuru' diye yorumladı

20 Nisan 2014 13:34

Twitter’ın kapatılmasını hak ihlali olarak nitelendirerek açılması yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) “‘Yasadışı dinlemelerle özel hayatım ihlal edildi” diye başvurup devletten 50 bin lira tazminat isteyen Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başvurusu tartışmalara yol açtı. Erdoğan’ın başvurusunu, AYM’nin, Twitter’a özgürlük kararındaki ‘etkili yargı yolu olmadığı’ tespitine dayandırması dikkat çekti. Başbakan’ın bireysel başvurusu AYM kaydına girdi. Mahkeme başvuruyu önümüzdeki hafta inceleyip eksiklik görülmezse ön incelemeye alacak. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Erdoğan’ın başvurusunun emsali olmadığını dile getirip “Devleti dava eden ilk Başbakan” yorumunu yaptı.

Oya Armutçu’nun Radikal’de yer alan haberine göre, Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu Erdoğan’ın başvurusunu şu sözlerle değerlendirdi: “Bu davanın başka bir örneği yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakan’ı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni dava etmiştir ve devletten tazminat talep etmiştir. İlk defa böyle bir şey görülüyor. AYM’ye bireysel başvuruda bütün iç hukuk yolları tüketilecek. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasaya aykırılık giderilmemiş olacak. Bu durumda son çare AYM’ye gidersiniz, devleti dava edersiniz. Başbakan’ın davası anayasadaki bireysel başvuru sistemine tamamen aykırı. Başbabakan eğer Twitter’dan zarar gördüyse gitsin Twitter şirketine dava açsın. TİB’in, Twitter’a erişim yasağını kaldırmaması gerekirken kaldırdığını söylüyorsa o zaman gitsin TİB’e tazminat davası açsın. Bunlar AYM’nin işi değildir. Eğer suç işlendiğini söylüyorsa savcılığa, tazminat istiyorsa TİB ya da Twitter’a karşı mahkemeye gitmesi gerekirdi. Etrafında olması gereken bu kadar hukukçu ve uzmana rağmen açıkça yanlış bir yola başvurmuştur.”


Muhatabı TİB’dir

 

Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy ise başvuruyu şu sözlerle değerlendirdi: “Bireysel başvuru kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini kapsamadığı gibi karşıda kamu gücünün kullanımı yoksa da düşünülecek bir yol değildir. Mahkeme kararını uygulamayan TİB’dir. Önce TİB’den mahkeme kararlarını uygulamasını istemesi gerekir. Uygulamaz ise hukuki-cezai yollara başvurması gerekmektedir. ”

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