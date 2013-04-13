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Devleti 8.2 milyon lira zarara uğratan 11 bürokrat için zamanaşımı kararı

Roche davası olarak bilinen, devlete yüksek fiyatla ilaç satmakla suçlanan 18 kişiden 11'ine zamanaşımı 7'sine beraat kararı verildi

13 Nisan 2013 11:43

İlaç üreticisi Roche yöneticileri ile SSK bürokratlarının bulunduğu 18 kişinin devlete yüksek fiyatla ilaç satmakla suçlandığı davada 7 sanık beraat, 11 sanık ise zaman aşımıyla beraat etti.

Vatan gazetesinin 2004 yılında ortaya çıkardığı ‘Roche skandalı’nda firma yetkilileri ile bazı bürokratların, devlete yüksek fiyatla ilaç satarak, yaklaşık 8 milyon TL zarara uğrattığı iddia edilmiş, İstanbul Başsavcılığı, aralarında Roche yöneticileri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu 18 kişi hakkında dava açmıştı.

 

8.2 milyon zarar

 

Dava, 10 Haziran 2006’da İstanbul 10. Ağır Ceza’da görülmeye başlandı.

18 sanık ‘çete üyesi olmak’, ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından yargılandı. Sanıklar hakkında 6 ile 26 yıl arasında hapis cezaları talep edildi. Dava 2 yıl sürdü ve 28 Mart 2008 tarihinde karar çıktı. Devleti 8.2 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla Roche eski Genel Müdürü Faruk Yöneyman’ın da aralarında bulunduğu 18 sanıklı davada ‘örgüt’ suçlarından beraat kararı verildi.

Mahkeme, ‘ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak’ suçlarına ilişkin ise görevsizlik kararı vererek, dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Beraat kararı Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından, deliller eksik incelendiği gerekçesiyle bozuldu. Yeniden başlayan yargılamada geçen hafta karar çıktı.

 

‘Sabit delil yok’

 

Mahkeme 7 sanık hakkında beraat kararı verdi. Beraat verilenler arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile suçlanan Roche eski Genel Müdürü Faruk Yöneyman, Roche çalışanı Gökhan Demir, Roche Pazarlama Bölümü eski sorumlusu Ümit Ceylan, Roche Kanser İlaçları eski Satış Müdürü Tahir Ünsal, Beşer Ecza Deposu eski Genel Müdürü Ahmet Sarıbay, Beşer Ecza Deposu eski yöneticisi Burak Mehmet Sarıbay’ın örgüt kurmak suçunu işlediğine dair sabit delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

 

SSK’cılara zaman aşımı

 

Mahkeme örgüte yardım ile suçlanan SSK eski Sağlık İşleri Genel Müdürü Orhan Canpolat, SSK eski Sağlık İşleri Daire Başkanı Hülya Özdemir, SSK eski Sağlık İşleri Genel Müdürü Servet Rüştü Karahan, SSK Yönetim Kurulu eski Başkanvekili Sait Ersoy, SSK eski Başkan Vekili Nazmi Güleyüpoğlu ile altı bürokrat hakkındaki suçlamanın ise zaman aşımına uğradığını bildirdi.

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