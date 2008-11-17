Devlete katil dedirtmem

Bakan Şahin, TCK 301'den dava açılması için 6 ayda ulaşan 381 dosyadan 47'sine onay verdiğini açıkladı. Şahin, yazar Temel Demirer hakkında verdiği onayı "Adam 'Türkiye katil devlettir' diyor. Ben devletime katil dedirtmem" diyerek savundu..



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden açılan davalara ilişkin bilançoyu açıkladı. Şahin, son 6 ayda 301. madde ile ilgili olarak bakan onayına 381 dosyanın sunulduğunu, sadece 47 dosyanın mahkemeye intikal ettirildiğini söyledi.



Şahin, yazar Temel Demirer hakkında TCK 301'den dava açılması için verdiği onayı ise şu sözlerle savundu: "Ben, devletime katil dedirtmem." TCK'da Nisan 2008'de yapılan değişiklikle, 301. maddeden dava açılması "Adalet Bakanı'nın onayına" bağlanmıştı. 301. madde, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenliyor. Bu suç kapsamında Mayıs-Ekim 2008 döneminde Adalet Bakanlığı'na 381 dosya ulaştı. Bunların 263'ü ile ilgili inceleme tamamlandı. 216 dosya hakkında dava açılmasına gerek görülmedi. Bakan Şahin, 47 dosyanın ise mahkemeye gönderilmesine onay verdi.



Bakan onayı olmasaydı...



Bakan Şahin, "Eğer bakan onayı olmasa 381 dosya mahkemelerde olacaktı. 'Eski 301. uygulansın' diyenler bu noktayı göz ardı etmemeli. Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki deneyimli hâkimler detaylı inceleme yaptıktan sonra bana sunulan değerlendirmelere göre karar veriyorum" diye konuştu. Şahin, yazar Temel Demirer'in 301'den yargılanması için verdiği onay konusunda ise SABAH'a "Bu kişinin söylediklerine kimse dikkat etmiyor. Dava açılınca 'Vah' diyor. Adam 'Türkiye katil devlettir. Önce Ermenileri katletti şimdi Kürtleri katledecek' diyor. Kimse kusura bakmasın. Ben, devletime 'katil' dedirtmem. Bu ifadeler düşünce özgürlüğü değildir. Tam da 301. maddede düzenlenen devletin şahsiyetini aşağılama suçudur" görüşünü savundu.

