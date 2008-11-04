'Devlete hizmet etmeye hazırım'

'Mucit politikacı' olarak adlandırılan Maliye eski Bakanı ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 15 yıl geçti. Trafik canavarının ayırdığı Kahveci ailesinden geriye sadece Mehmet ve Cihan kardeşler kaldı. Kahveci kardeşler, yaşamlarını, babalarından kalan maaşla sürdürüyor.



Ağabeyim şu an işsiz



Yaşadıkları büyük travmadan sonra hayatlarının nasıl bir yöne doğru kaydığını Yenişafak gazetesindeki röportajında anlatan Cihan Kahveci, kendilerine, teyzesi ile dayısının sahip çıktığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Babamın Kartal'da semt ofisi olarak kullandığı dairede yaşıyorum. Mehmet de annemin babasından kalan dairede oturuyor. Abim Mehmet Bilkent Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okuyordu. Kazanın şokundan kurtulamadı. Bu nedenle okulunu bitiremedi. Kazanın psikolojik etkileri içinde. Bir işi yok. Ben orta ve lise öğretimimi Bedrettin Dalan'ın desteğiyle liseyi ammaladım ve Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Bölümünü bitirdim. İşletme mastırı yaptım. Finans ve bankacılık üzerine ikinci mastırımı tamamladım. Şu an askerliğimi yapıyorum.”



Kahveci, askerlikten sonra Meclis'te danışmanlık yapmak istediğini belirterek, “Babamı devlet okuttu. Onu Amerika'ya burslu gönderdi ve babam ülkesine döndükten sonra dürüst bir siyasetçi olarak hizmet etti. Babamın maaşıyla devlet bize baktı. Babama ve devlete olan minnettarlığımı yerine getirmek için herhangi bir bürokratın yanında danışmanlık yapabilirim” dedi.



Kıyak emeklilik maaşını reddetti



Elim trafik kazasından geriye beş kişilik aileden kalan Mehmet ve Cihan Kahveci kardeşler babalarından aldıkları maaşla yaşamlarını sürdürüyorlar. Cihan Kahveci, “Babam Maliye Bakanı olduğu dönemde kıyak emekliğe karşı itirazlarına rağmen kıyak emeklilik kabul edilince tepki olarak maaşının yarısını maliyede bir fona bağışlamıştı. Bizde kıyak emeklilikten sıyrılmış maaşıyla geçimimizi sağladık, okuduk. Babamın geri verdiği duble maaşı isteyip, babamın mezarda kemiklerini sızlatamazdık. Hayatın İçinde mücadele ediyoruz. Babam görse bizimle gurur duyardı” dedi.

