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Ekonomi

Devlete ait petrol şirketi 5 milyar dolarlık borç nedeniyle iflasın eşiğinde

Nijerya'da maliye bakanı ülkenin devlete ait petrol şirketinin iflas ettiğini açıkladı.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 - Nijerya'da Maliye Bakanı Remi Babalola, yolsuzluk ve kötü yönetim iddialarıyla da gündeme gelen devlete ait petrol şirketi NNPC'nin yaklaşık 5 milyar dolarlık borcunu ödeyememesi nedeniyle iflas ettiğini açıklarken şirket yetkilileri bakanın bu iddiaları yalanladı. 

  

Dünyanın önemli petrol rezervlerinden birini barındıran Nijerya'da bir bakan, ülkenin devlete ait petrol şirketinin iflas ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Maliye Bakanı Remi Babalola, Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin borçlarının, elindeki varlıkları beş milyar dolar kadar aştığını söyledi.

Petrol şirketi ise iflas ettiği iddialarını yalanlarken bir şirket yetkilisi konuyla ilgili olarak "hükümetin Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ne olan borcunu ödemediği" açıklamasını yaptı.

Yetkili Levi Ajuonuma, yüksek miktarda petrol üretimi yapıyor olmasının şirketin gücünün göstergesi olduğunu da söyledi.

Ajuonuma, Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin (NNPC) iflas ettiğini söylemenin düşünülemez olduğunu, çünkü bunun bir ülke olarak Nijerya'nın iflas ettiği anlamına geleceğini de söyledi.

Nijerya önemli bir ham petrol üreticisi olmasına rağmen, milli petrol ihtiyacını karşılamak için rafine edilmiş petrol ithal etmek zorunda.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi zaman zaman kötü yönetim ve yolsuzluk iddialarıyla da gündeme geliyor.

Nijerya'nın yeni Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan görevi devralmasının ardından petrol endüstrisindeki yolsuzlukla mücadele sözü vermiş ve devletin petrol şirketinin bazı yöneticilerini işten atmıştı.


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