Devlete 100 bin bilişim uzmanı alınacak

'FETÖ' soruşturması kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'ndan Emniyet'e, TÜBİTAK'tan TİB'e kadar devletin stratejik kurumlarında bulunan 20 bine yakın personelin görevden alınması sebebiyle ortaya çıkan açığı kapatmak için çalışma yapan hükümet, kamu kurumlarının bilgi-işlem dairelerini yenilerken, kamuya 100 bine yakın bilişim personeli alınmasına da karar verdi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik kurumu gibi kritik kurumlar bilişim uzmanı almak için ilana çıkıyor. Bilişim uzmanlarına yaklaşık 8 bin lira ücret veriliyor. Hükümet, bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve bilgi ile bunların sunumunda kullanılan sistemlerin güvenliğini ve mahremiyetinin sağlanması için 6 yıllık periyod içinde 300 bin bilişim personeli almayı planlıyor. Bilişim personelinin yetiştirilmesi için Türkiye İş Kurumu da destek verecek.