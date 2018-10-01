Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin “üstlenen” Diyanet, yurtlarda görev yapacak personelin öğrencilere, “Rol-model” olmasını istedi. Devlet yurtlarına Diyanet’in görevlendirdiği 559 manevi rehber atandı. Rehberler yurtlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek, öğrencilere kitap ‘tavsiye’ edebilecek.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla eğitim alanında etkinliğini artıran Diyanet İşleri Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki öğrenci yurtlarında başlattığı, “Manevi Rehberlik” uygulamasına ilişkin personel görevlendirmelerini tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen uygulama kapsamında İstanbul’da 26, Ankara’da 32 ve İzmir’de 11 olmak üzere tüm Türkiye’de toplam 559 manevi danışmanlık görevlisi atandı. Diyanet’in, tüm tepkilere karşın geri adım atmadığı projeye dâhil olan Diyanet personelinin 25 Mart 2019’a kadar öğrenci yurtlarında görev yapacağı bildirildi.

MEB’in, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin “üstlenen” Diyanet, yurtlarda görev yapacak personelin öğrencilere, “Rol-model” olmasını istedi. Amacı, “Her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik gençliğe sahip olunmasını temin etmek” olarak açıklanan proje çerçevesinde yürütülecek çalışmaların, öğrencilerin yurtta bulunma saatlerine göre yoğunlaştırılacağı ifade edildi. Bakanlığın 2016 yılında pilot proje olarak başlattığı ve bu yıl kalıcı hale getirdiği, “Yurtlarda manevi rehber” projesinde görevli personelin haftada dört gün yurtlarda, bir gün ise “Müftülüğün uygun göreceği yerlerde” çalışacağı belirtildi.

"Öğrencilere güvenverin"

Öğrenci yurtlarına atadığı manevi rehberlerden yurt yönetimi ve yurt görevlileriyle iş birliği içerisinde çalışmalarını isteyen Diyanet, yurtlarda altı ay süreyle yapılan çalışmalara yönelik hazırlanan raporun KYK il müdürlüklerine ve il müftülüklerine sunulacağını duyurdu. Manevi rehberlerin yurtlarda anket, sempozyum gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilere makale ve kitap “tavsiye” edebileceği öğrenildi. Öğrenci yurtlarında gerçekleşecek sempozyumların hangi konuda olacağı ve öğrencilere “önerilen” kitapların ne tür kitaplar olacağı konusunda bilgi paylaşmayan Bakanlığın rehberlere gönderdiği yazıda yer alan, “Öğrencilerle güven veren bir üslupla konuşun” ifadesi dikkat çekti.

Birçok yerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni eksikliği gerekçesiyle derslere giren Diyanet personelinin veli ziyaretleri yapmasına da olanak sağlandı. Öğrencilerin Diyanet’in geçlik çalışmalarına katılımını teşvik etmek amacıyla “nitelikli” üniversite öğrencilerinin lise öğrencilerinden sorumlu olması yönünde planlamalar yapan Bakanlık, velilere çocuklarının akademik ve sosyal başarısı ile sağlık durumları gibi konularda bilgi verme görevini de üstlendi.

En çok Ankara’da

Öğrenci yurtlarında en fazla manevi rehber görevlendirilen il 32 personel ile Ankara oldu. Ankara’nın ardından 26 manevi rehber atanan İstanbul ikinci sırada yer alırken Konya’daki yurtlarda görev yapacak manevi rehber sayısı 25 oldu.