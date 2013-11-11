Devlet yurdunda sıcak su ve kalorifer eylemi

Zonguldak'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurta kalan kız öğrenciler, binada yaşanan kalorifer ve su arızaları ile internet, yemek, yatak gibi sorunları, gece yarısı pijamalarıyla dışarıya çıkıp alkış ve sloganlarla protesto etti.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki yurtta kalan Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, saat 23.30 sıralarında dışarıya çıkarak yurt önünde eylem yaptı.

Binada sık sık kalorifer ve su arızaları yaşandığını, internetin olmadığını, yemekhanenin yetersiz kaldığını, yatakların eski ve pis olduğunu, fişle kantinden yiyecek alamadıklarını ileri süren öğrenciler, alkış ve sloganlarla tepki gösterdi.

Bir öğrenci, "Her gün sularımız kesiliyor. Kaloriferler yanmıyor. Yataklarımız 15-20 senelik. Dolaplar eski. Yurt çok pis. 300 kişi var ama 50 kişilik yemek çıkıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir kısmı binanın önüne, bir kısmı da pencerelere çıkarak, 'Müşteri değil öğrenciyiz' sloganları atan öğrencilere, çevredeki evlerde kalan bazı arkadaşları da destek verdi.

Yurt sorumlusu Hatice Gökçen ve diğer görevliler, tadilatın ardından 2 ay önce hizmete giren binadaki sorunların çözümü için çalıştıklarını belirterek öğrencileri eylemlerini sonlandırmalarını istedi. Gökçen, kaloriferdeki arızanın giderilmesi için dün akşamdan bu yana çalışıldığını, yeni 300 yatağın da geldiğini ve eskileriyle değiştirileceğini söyledi.

Sorunlarının bir an önce çözülmesini isteyen öğrenciler, bir süre daha sloganlarla tepki gösterdikten sonra eylemi bitirerek binaya girdi. Yurt önünde önlem alan polis ekiplerinin uyarısıyla diğer öğrenciler de bina önünden ayrılarak evlerine gitti.