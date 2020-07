Devlet, YHT Garı'na gelen her bir yolcu içim yapımcı firmaya 1.5 dolar ödüyormuş

Devletin, Kamu özel işbirliği (KÖİ) projesi ile yapılan ve 29 Ekim 2016'da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'na gelen her bir yolcu için yapımcı firmaya 1.5 dolar ödediği öğrenildi. Bu ödeme garanti kapsamındaki her bir yolcu için yapılırken, garantinin üzerindeki her yolcu için de 0.5 dolar verildiği belirtildi. Bu ödeme 14 yıl süreyle devam edecekken, Hazine'nin kasasından da en az 159 milyon dolar çıkması bekleniyor.

24 Mart 2020 tarihinde yapılan TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında, milletvekilleri tarafından yöneltilen sorulara Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nce cevap gönderildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Ankara YHT Garı için yapılan sözleşme şartları ve garanti kapsamında ödenen miktara ilişkin sorusunun cevabı ise dikkati çekti.

3 yılda devletin kasasından 14 milyon 996 bin dolar çıktı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığı haberin işaret ettiği sözleşmeye göre, Ankara YHT Garı için 2016-2017 döneminde 2 milyon yolcu garanti edildi ve 2 milyon 207 bin 230 yolcu gelince, 3 milyon 662 bin 265 dolar ödendi. 2017-2018 döneminde ise yine 2 milyonluk garantiye göre 2 milyon 497 bin 861 yolcu geldi ve 3 milyon 833 bin 737 dolar verildi. 2018-2019 döneminde de 5 milyon yolcu garantisine karşılık 7 milyon 500 bin dolar daha ödendi. 3 yılda devletin kasasından 14 milyon 996 bin dolar çıktı.

Deniz Yavuzyılmaz, “Köprü ve otoyol gibi bazı KÖİ projelerinde devlet geçmeyen araç ve yolcu için para öderken, Ankara YHT Garı'nda gelen yolcu devletin kasasından para çıkmasına neden oluyor'' dedi.

"Hani halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacaktı?"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara YHT Garı'na gelen her yolcu için 14 yıl boyunca devletin kasasından çıkacak paranın müteahhitlere aktarılacağını belirterek, “Hani halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacaktı? Bu resmen kamu kaynaklarını peşkeş çekmektir” dedi. Garı kullanan her yolcunun devlete 1.5 dolara mal olduğunu belirten Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“İlk 2 yıl için 2'şer milyon, sonraki 2 yıl için 5'er milyon, sonraki 4 yıl için 8'er milyon ve 9-14'üncü yıllar için de 10'ar milyon yolcu garantisi verilmiş. Yani 14 yılda 106 milyon yolcunun her biri için 1.5 dolar ödenecek. 106 milyonu geçen her yolcu için de 0.5 dolar daha verilecek. Sadece 106 milyon yolcu için Hazine'den 159 milyon dolar çıkacak. Bugünkü kurla 1 milyar 81 milyon lira ediyor ve bu korkunç bir rakam.”Kamu özel işbirliği (KÖİ) projesi ile yapılan ve 29 Ekim 2016'da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, yolcu garantisi nedeniyle adeta dolar öğütüyor. Ancak bu projede devletin kasasından gelmeyen yolcu için değil, gelen yolcu için para çıkıyor. Gara gelen her yolcu devlete 1.5 dolara mal oluyor. Garanti kapsamındaki her yolcu için yapımcı firmaya 1.5 dolar ödenirken, garantinin üzerindeki her yolcu için de 0.5 dolar veriliyor. Bu ödeme 14 yıl süreyle devam edecek. Hazine'nin kasasından da en az 159 milyon dolar çıkacak.

24 Mart 2020 tarihinde yapılan TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında, milletvekilleri tarafından yöneltilen sorulara Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nce cevap gönderildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Ankara YHT Garı için yapılan sözleşme şartları ve garanti kapsamında ödenen miktara ilişkin sorusunun cevabı ise garın adeta ‘'dolar öğütücü'' olduğunu ortaya çıkardı.