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Yaşam

DEVLET TİYATROLARINDAN 9 YENİ OYUNA PRÖMİYER ANKARA (A.A)

31 Ocak 2011 13:13

-DEVLET TİYATROLARINDAN 9 YENİ OYUNA PRÖMİYER ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Devlet Tiyatroları şubat ayında 6 ayrı bölgede 9 yeni oyuna prömiyer yapacak. Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde 1 Şubat Salı günü Aldo Nicolaj'ın yazdığı, Muhittin Yılmaz'ın çevirdiği, Bülent Arın'ın yönettiği ''Kadın ile Memur'' adlı oyunu ilk kez seyirciyle buluşturacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde 2 Şubatta Martin Mcdonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın çevirdiği, İlham Yazar'ın yönettiği ''Yastık Adama''a prömiyer yapacak.Akün Sahnesi'nde 6 Şubat Pazar günü Özlem Saraç'ın yazdığı, Asuman Bora'nın yönettiği çocuk oyunu ''Camdan Kalp''e, Oda Tiyatrosu'nda 15 Şubatta Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği ''Dönülmez Akşamın Ufkundayız''a, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde ise 18 Şubat Cuma günü Metin Arslan'ın yazıp yönettiği çocuk oyunu ''Benim Tatlı Meleğim''e prömiyer yapılacak. Trabzon Devlet Tiyatrosu, Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde 3 Şubatta Tankerd Dorst'un yazdığı, Sema Engin'in çevirdiği, Yurdaer Okur'un yönettiği ''Ben Feuerbach'' adlı oyunu ilk kez izlenime sunacak. Adana Devlet Tiyatrosu, H. Ö. Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 8 Şubat Salı günü Bertolt Brecht'in yazdığı, Ahmet Cemal'in Türkçe'ye çevirdiği, Barış Erdenk'in yönettiği ''Sofokles'in Antigone'si''ne prömiyer yapacak. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde 13 Şubat Pazar günü Gülten Karlı'nın yazdığı, M. Orkun Gülşen'in yönettiği ''Yaşama Hakkı''nı, Bursa Devlet Tiyatrosu ise AVP Sahnesi'nde 22 Şubat Salı günü Sandberg ve Firner'in yazdığı, Hale Kuntay'ın dilimize çevirdiği, Bora Özkula'nın yönettiği ''Bu da Benim Karım'' adlı oyunu sahne ışıklarıyla tanıştıracak.

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