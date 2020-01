Devlet Tiyatroları'nda yeni sezon başladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT), yeni tiyatro sezonunu 1 Ekim’de sergilediği oyunlarla açtı. Yeni sezonda yerli eserlerle klasiklere daha çok ağırlık verecek olan DT, yine bu yıl da Türkiye'nin pek çok köşesinde yüz binlerce seyirciyi tiyatro ile buluşturacak.

Şenay Ünal’ın Anadolu Ajansı’ndaki haberine göre, çağdaş tiyatronun kurucularından Henrik Ibsen'in "Hedda Gabler"i, Türk Edebiyatının usta kalemi Orhan Kemal'in "Murtaza"sı, Türk tiyatrosunun öncülerinden Musahipzade Celal'in "Macun Hokka"sı, Fransız oyun yazarı Moliere'in "Kibarlık Budalası" ve "Gülünç Kibarlar"ı gibi birçok eser, DT'nin bu sezon ilk turdaki yeni oyunları arasında yer alıyor.

Yeni sezonda, yerli ve yabancı 143 oyun sahnelenecek, yaklaşık 100 yerli eser, tiyatroseverlerle buluşacak.

En fazla yeni oyun Ankara’da

DT'nin ilk tur repertuvarında en fazla yeni oyun Ankara'da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatroları için yeni sezon, 7 yeni oyun ile başlayacak.

Ankara'da seyirciyle buluşacak olan yeni oyunlar arasında, "Shakespeare Zorda", "Hedda Gabler", "Yeşilçam", "Alacaklılar", "İyiyim", "Satıcının Ölümü" ve "Kuaförde Bir Gün" yer alıyor.

"Yeşilçam" Küçük Tiyatro'da, "Alacaklılar" Şinasi Sahnesinde, "Shakespeare Zorda" Akünde, "İyiyim" Stüdyo Sahnede, "Kuaförde Bir Gün" Altındağ Tiyatrosunda, "Hedda Gabler" ve "Satıcının Ölümü" ise Cüneyt Gökçer Sahnesinde seyirci karşısına çıkacak.

Başkent’te izlenebilecek oyunlar

Geçen yıl sanatseverlerin beğenisine sunulan "Euridice'nin Elleri", bugün ve 8 Ekim'de, 75. yıl Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Eserde, aynı çatı altında yaşamalarına rağmen birbirlerini tanıyamayan insanların bencillikleri, beşeri zaafları ve anlayışsızlıklarının, evliliklerini nasıl iflasa sürüklediği anlatılıyor.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişi, Şemsi Tebrizi ile yakınlığı, tasavvuf ve Allah'a duyduğu büyük aşkın anlatıldığı "Mevlana Aşk ve Barış Çığlığı" 9 Ekim'de Oda Tiyatrosu'nda görülebilir.

"Bernarda Alba'nın Evi", bugün ve 8 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak. Fredico Garcia Lorca'nın kaleminden, Turan Oflazoğlu'nun çevirisiyle ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü yaptığı eser, 1936 yılında İspanya iç savaşı dönemi öncesinde, toplumda yaşanan kaosun bir eve yansımasını ve İspanyol köyündeki töreyi konu ediniyor.

Sezonun yeni oyunlarından, trajikomik bir hırsızlık olayının işlendiği "Kuaförde Bir Gün", Altındağ Tiyatrosu'nda 7 Ekim'de prömiyerle "perde" diyecek. Eser, ayrıca 8 Ekim'de de seyredilebilecek.

Yeni sezonun en iddialı oyunlarından "Hedda Gabler" ise asil, güzel ve ulaşılmaz bir kadının, bir tarafta babasının hayaleti, diğer tarafta toplumun yerleşik değerleri ve sıkışıp kaldığı evliliği arasında kendini var etme çabasını anlatacak. "Hedda Gabler"i Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve yönetmen Mustafa Kurt sahneye taşıyacak. Eser, Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde 7 Ekim'de prömiyer yapacak. Oyun 8 Ekim'de de tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

Komedi ağırlıklı "Yeşilçam", Küçük Tiyatro'da 7 Ekim'deki prömiyerinin ardından 8 Ekim'de sahnelenecek. İstanbul'da, sinemada temizlik yaparken, bir aşk filmi çekmek üzere harekete geçen iki kafadarın hikayesini anlatan eser Barış Erdenk'in yönetmenliğinde seyirciyle buluşacak.

Geçen sezon da sahnelenen "Aklımdaki Kadınlar", 8 Ekim'de görülebilecek. Neil Simon'ın yazdığı oyunda, ilişkilerinde sorunlara boğulmuş takıntılı yazar Jake'in gerçek yaşamında bulamadığı dengeyi hayal dünyasında, hayatındaki kadınlarla kurma ve yönetme çabası komik ve hüzünlü yönleriyle anlatılıyor.

İstanbul’da 6 yeni oyun

Yeni sezonda 6 yeni oyunla perde açacak olan İstanbul Devlet Tiyatroları da, en çok yeni oyunun sahneleneceği ikinci şehir konumunda. "Güneş Batarken Bile Büyük", "Geçtim Ama Tiyatrodan", "Paşa Paşa Tiyatro ya da Ahmet Vefik Paşa", "Sevgili Hayat", "Muhteşem Gatsby" ve "Kadınlarda Savaşı Yitirdi" İstanbul seyircisiyle buluşacak yeni oyunlardan bazıları.

Diğer bölgelerdeki temsiller

"Kibarlık Budalası" ve "Kurban"ın İzmir'de prömiyerini yapacak olan Devlet Tiyatroları, Adana'da "Macun Hokkası", Sivas'ta "Gülünç Kibarlar", Trabzon'da "Rulet", Van'da "İntiharın Genel Provası", Diyarbakır'da "Murtaza", Erzurum'da "Deli İbrahim", Antalya'da "Daniş Çelebi ve Sümbül", Bursa'da "Hastalık Hastası" ile "Kanlı Nigar", Konya'da ise "Töre", "Misafir" ve çocuk oyunu olan "Pinokyo"yu seyirciyle buluşturacak.