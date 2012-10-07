Devlet Tiyatroları'nda turneler başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Ekim ayı turne programı duyruldu.

Turne programına göre;

Ankara Devlet Tiyatrosu, Haldun Dormen'in yazıp yönettiği "Kantocu" müzikalini 9-10 Ekim'de Samsun'da; 12-13 Ekim'de Çorum'da; Füruzan'ın yazdığı, Funda Mete'nin yönettiği "Kış Gelmeden"i 16-17 Ekim'de Rize'de; 19-20 Ekim'de Ordu'da; Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un yazdığı, Sylvie Luneau ve Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın çevirdiği, Cem Emüler'in proje tasarımını ve yönetmenliğini yaptığı "Bir Delinin Hatıra Defteri"ni 19-20-21 Ekim'de Denizli'de sahneleyecek.

Konya Devlet Tiyatrosu, Orhan Asena'nın yazdığı, Bengisu Gürbüzer Doğru'nun yönettiği "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe" adlı oyunu 10-11 Ekim'de Kahramanmaraş'ta, 12-13 Ekim'de Gaziantep'te izleyiciyle buluşturacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Güngör Dilmen'in yazdığı, Bozkurt Kuruç'un yönettiği "Bağdat Hatun"u 10 Ekim'de Aydın'da; 12-13 Ekim'de Denizli'de; Georges Feydeau'nun yazdığı, Nisa Serezli'nin çevirdiği, Ali Hürol'un yönettiği "Bit Yeniği"ni 10-11 Ekim'de Elazığ'da; 12-13 Ekim'de Malatya'da, 16-17 ve 18 Ekim'de Kahramanmaraş'ta; 19-20 Ekim'de Gaziantep'te; Dulat Isabekov'un yazdığı, Tomris Çetinel'in yönettiği "Mirasçılar"ı ise 19-20 Ekim'de Zonguldak'ta; 21 Ekim'de Bartın'da, 23 Ekim'de Sakarya'da seyircinin karşısına çıkacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Cezmi Ersöz'ün yazdığı, Serap Eyüpoğlu'nun yönettiği "Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk" adlı oyunu 12-13 Ekim'de Zonguldak'ta; Wajdi Mouawad'ın yazdığı, Cem Emüler'in çevirdiği ve yönettiği "Yanık"ı 12-13 Ekim'de Ordu'da; Andrev Bovell'in yazdığı, Ezgi Yentürk'ün çevirdiği, Hakan Çimenser'in yönettiği 'Yağmur Durduğunda" yı 17 Ekim'de Aydın'da; Yavuz Özkan'ın yazdığı, Hidayet Erdinç'in yönettiği "Herkesin Bildiği Sırlar"ı 17-18 Ekim'de Elazığ'da, 19-20 Ekim'de Malatya'da sahneye koyacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu, Musahipzade Celal'in yazdığı, Kemal Başar'ın yönettiği "İstanbul Efendisi"ni 16 Ekim'de Erzincanlıların beğenisine sunacak. Bursa Devlet Tiyatrosu ise Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen-Kemal Uzun'un çevirdiği, Kerem Atabeyoğlu'nun yönettiği "Karmakarışık" adlı oyunu 16-17 Ekim'de Samsun'da, 19-20 Ekim'de Çorum'da sanatseverlerle buluşturacak