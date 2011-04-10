-DEVLET TİYATROLARINDA "SÜMEYYA ERDOĞAN" İNCELEMESİ ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, tiyatroda seyirciye saygının en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da seyirciyi rahatsız edecek davranışta bulunduğu saptanan kişilere yönelik gerekli yaptırımın uygulanacağını bildirdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, bugünkü Radikal Gazetesi'nde yer alan ''Tiyatroda Sümeyye Erdoğan Krizi'' başlıklı haberle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ''Genç Osman'' adlı oyunun, 8 Nisan'daki temsilinde izleyicilerin bir bölümünün, ''Curcuna Sahnesi''nde oyuncuların hareketlerinden rahatsız olduklarını ifade ederek salondan ayrıldıkları kaydedilen açıklamada şöyle denildi: ''Genel Müdürlüğümüz izleyicisine karşı sorumluluğunun gereği, seyircinin salonu terk etmesine neden olan konuyu, hemen temsil bitiminde oyun raporuna aktarmış ve aynı gece gerekli inceleme ve soruşturmayı başlatmıştır. Tekrar belirtmek gerekiyor ki, tiyatroda kim olduğuna bakmaksızın, seyirciye saygı en önemli değerlerimizden birisidir. Bu nedenle bugüne kadar olduğu gibi, bu olayda da seyircimizi rahatsız edecek bir davranışta bulunduğu saptanan kişilere yönelik olarak gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bir sanat eserinin icrasında, kişisel yanlışlardan doğan bu sıkıntıdan dolayı Devlet Tiyatroları olarak üzüntümüzü tüm seyircilerimizle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.''