Devlet tiyatrolarına ödül yağdı

Sanat Kurumu tarafından 2007–2008 sezonu için 14 dalda verilen “Tiyatro Ödülleri”nden, 11’ini Devlet Tiyatroları aldı.



Sanat Kurumu, En İyi Yönetmen, Övgüye Değer Yönetmen, En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu, En İyi Çevre, Giysi, Işık, Hareket Tasarımı, En İyi Çeviri ve En İyi Yapım ödüllerini Ankara Devlet Tiyatrosu`na verdi.



Atila Sav, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Gülşen Karakadıoğlu, Dr. Türel Ezici, Şenol Tiryaki, Filiz Elmas, H. İlker Çetin, Nurkut İlhan, Masum Doğan ve Atila Gürçay`dan oluşan Seçici Kurul, toplam 11 ödülü Devlet Tiyatrolarına değer gördü.



Küçük Tiyatro’da düzenlenecek törenle 23 Şubat Pazartesi günü saat 19.30’da sahiplerine verilecek olan ödüllerin dağılımı şöyle:



• En İyi Yönetmen Ödülü; ‘Tek Kişilik Şehir’ adlı oyundaki rejisiyle Serhat Nalbantoğlu.

• Övgüye Değer Yönetmen Ödülü; ‘Japon Kuklası’ adlı oyundaki çalışmasıyla İlham Yazar.

• En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ‘Tek Kişilik Şehir’ Devrim Yakut. ‘Japon Kuklası’ Serpil Gül.

• En İyi Erkek Oyuncu Ödülü; ‘Bir Halk Düşmanı’yla Oktay Dal. ‘Tek Kişilik Şehir’le Cüneyt Mete.

• Övgüye Değer Erkek Oyuncu Ödülü; Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ oyunundaki başarılı yorumuyla Ahmet Burak Bacınoğlu.

• En İyi Çevre Tasarımı Ödülü; ‘Tek Kişilik Şehir’deki çalışmasıyla Işın Mumcu.

• En İyi Giysi Tasarımı Ödülü; ‘Giordano Bruno’daki çalışmasıyla Nalan Türkoğlu ile Aydan Çınar.

• En İyi Işık Tasarımı Ödülü; ‘Giordano Bruno’ ve ‘Yunus Dürür Benim Adım’ ile Burhanettin Yazar.

• En İyi Hareket Tasarımı ve Dans Düzeni Ödülü; Konya Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Resimli Osmanlı Tarihi’ ile Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Yedi Kocalı Hürmüz’deki çalışmaları ile İhsan Bengier.

• En İyi Çeviri Ödülü; ‘Kısasa Kısas’ oyununun çevirisi ile Zeynep Avcı.

• En İyi Yapım Ödülü; Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Kısasa Kısas’.



(Gazeteport)

