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Devlet Tiyatroları tüm oyun ve turneleri iptal etti

Genel müdürlük, milli yas nedeniyle bugün tüm sahnelerde oynanacak oyun ve turneleri iptal etti

11 Aralık 2016 15:40

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle, bugün tüm sahnelerde oynanacak oyun ve turneler iptal edildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da yaşanan menfur terör saldırısı sonucu bazı vatandaşların ve polislerin şehit olması, bazılarınınsa yaralanmasından duyulan üzüntü ifade edilerek, terör kınandı ve lanetlendi. 

Terör saldırısında şehit olan sivil ve polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dilenen açıklamada, yaralı vatandaşlara da geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, İstanbul'daki iki ayrı terör saldırısının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm sahnelerde bugün oynanacak oyun ve turnelerin iptal edildiği bildirildi. 

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