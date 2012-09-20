Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları (DT), bu sezon 2 ekimde perdelerini açacak. DT’den yapılan açıklamada, 2012- 13 sezonunda sahnelenecek oyunlar duyuruldu. 34’ü yerli, 21’i çeviri olmak üzere 55 yeni oyunu seyirciyle buluşturacak olan DT, geçen sezondan devam eden oyunlarla birlikte toplamda 150 oyun sahneleyecek.

Sezon açılışında, Musahipzade Celal’in İstanbul Efendisi, Orhan Asena’nın Kanuni Sultan Süleyman Dörtlemesi’nden Hürrem Sultan ve Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe, Güngör Dilmen’in Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını ve Bağdat Hatun, Necip Fazıl Kısakürek’in Reis Bey adlı oyunu izleyicinin beğenisine sunulacak. Sezonun ikinci yarısında ise, Haldun Taner’in Huzur Çıkmazı, Sadık Şendil’in Kanlı Nigar ’ı ve Yılmaz Karakoyunlu’nun Kuzguncuklu Fazilet ’i sahnelenecek.

Ayrıca Kenan Işık’ın Şeyh Galip’in Hüsnü Aşk Mesnevisi ’nden yola çıkarak kaleme aldığı Aşk Hastası ile Cuma Boynukara’nın Exmede Xanî’nin ölümsüz eserinden eserinden esinlenerek yazdığı Mem ile Zin, bu sene ilk kez Devlet Tiyatroları sahnelerinde perde diyecek.



Klasikler de programda

Son 10 yılda 194 yeni oyunu izleyiciyle buluşturan Devlet Tiyatroları, pek çok oyunun dünya prömiyerine de evsahipliği yapacak. Cem Günen’in Sinan Süleymaniye’de, Hidayet Sayın’ın Altın Kafeste Yangın, Uğur Saatçi’nin Bu da Geçer Yahu, Kosta Korditis’in Rulet, Gülşen Karakadıoğlu’nun Nehir, Şifa Meydanal’ın Bir Kahve Molası, Burçak Çöllü’nün Ay Ecesi, Pervin Okur’un Ah-u Zelha, Hayriye Ersöz’ün Şekil Bozukluğu adlı eserleri ilk kez Devlet Tiyatroları sahnelerinde seyirci ile buluşacak.

Klasik oyunlardan çağdaş ve modern oyunlara kadar pek çok çeviriye sezonda yer verecek olan DT, Aiskylos’dan Prometheus, Shakespeare’den Macbeth, Bertolt Brecht’den Cesaret Ana ve Çocukları, Henrik Ibsen’den Bebek Evi Nora, Dürrenmatt’dan Yaşlı Hanımın Ziyareti, Edmond Rostand’dan Cyrano De Bergerac gibi oyunları sanatseverlerin beğenisine sunacak.(Taraf)