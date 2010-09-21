Devlet Tiyatroları perdelerini 1 Ekim'de açıyor

T24- Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010-2011 sezonu perdelerini 1 Ekim’de açılıyor.







Yeni sezonda çeviri eselerin yanı sıra Türk Edebiyatı’nın önemli eserleri de sahnelenecek ve geçen sene kapalı gişe oynayan bazı oyunlar da yeniden sahnelerde yerini alacak.







12 ildeki yerleşik sahne ve turne sahnelerinde sergilenecek oyunları belirlendi. Bu kapsamda, yeni sezonda seyirciler 20'si yerli, 18'i çeviri yeni oyunu izleme şansına sahip olacak. Yeni yerli oyunlar arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ''Yaban'', Nazım Hikmet'in ''Memleketimden İnsan Manzaları'', Recaizade Mahmut Ekrem'in ''Çok Bilen Çok Yanılır'', Reşat Nuri Güntekin'in ''Sarıpınar 1914'', Aziz Nesin'in ''Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'', Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ''Gulyabani'', Musahipzade Celal'in ''Fermanlı Deli Hazretleri'' yer alıyor.







Sezonda sergilenecek diğer yerli oyunların bazıları ise şöyle: ''Erkek ve Kadın-Semih Sergen, Soğuk Bir Berlin Gecesi-Barış Eren, Şair Baba ve Damdakiler-İbrahim Balaban, Boğaçhan-Hasan erkek, Karılarından Hangisi-Yıldırım Keskin, Kadın Sığınağı-Tuncer Cücenoğlu, Üstad Harpagon'a Saygı ve Destek Gecesi-Civan Canova, Pir Sultan Abdal-Mahmut Gökgöz, Şili'de Av-Orhan Asena, Papağan Kaçtı-Özen Rodop, Hacı Yatmaz-Cevat Fehmi Başkut, Titil ile Bibil-Habip Bektaş, Güldürü Üstüne Aldatma ya da Tam Tersi-Ahmet Önel''





Yeni yabancı oyunlar arasında da Anton Çehov'un ''Vanya Dayı'', Wiliam Shakespeare'in ''Beğendiğiniz Gibi'' ve ''III. Richard'', Barbara Scottenfeld'in ''Yedi Kadın'', Cervantes'in ''Don Kişot'' Ethan Coen'in ''Bekleyiş'' adlı oyunları bulunuyor.



