Devlet Tiyatroları perdelerini 1 Ekim'de açacak

T24 -

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamada, kurumun 2010–2011 tiyatro sezonunun yerleşik sahnelerindeki temsillerine 15 Mayıs'ta ara verdiği hatırlatıldı.Etkinliklerin, turneler ve yeni sezonun hazırlıkları ile sürdüğü belirtilen açıklamada, ''Yerli ve yabancı eserlerle Türk toplumunun genel eğitimini, yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yükseltmek, Türk tiyatrosunun yurt içinde gelişmesini ve yaygınlaşmasını, yurt dışında tanıtılmasını sağlamak, Türkçeyi en güzel şekilde seslendirmek, Türk kültürünü benimseyerek temel değerler üzerinde doğru yargılara varmasını sağlamak ve sanat ve estetik duygusunu geliştirmenin'' amaçlandığı ifade edildi.Yeni sezonunu 1 Ekim'de açacak olan DT'nin temsillerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı turneleri, uluslararası ve ulusal festivaller düzenlediği belirtilen açıklamada, ''DT, 2010–2011 sezonunda 75'i yerli ve 30'u çocuk ve gençlere yönelik oyun olmak üzere 135 değişik oyunla 5 bin 773 temsil vererek, 1 milyon 713 bin sanatsevere ulaştı'' ifadelerine yer verildi.